Двукратная чемпионка мира по боксу: Мы хотим завоевать золото Азии

Азиатские игры пройдут с 18 августа по 2 сентября в Индонезии.

Двукратная чемпионка мира Назым Кызайбай будет представлять Казахстан на Азиатских играх в Индонезии в весовой категории до 51 килограмма. В перерыве между тренировками Назым дала комментарий о предстоящих играх.

«Подготовка нашей сборной проходит отлично: все девочки серьезно настроены, ведь на Азиатских играх у нас не будет слабых соперников. На всех мировых первенствах представители азиатских стран занимают высокие места. Думаю, что наши соперники будут хорошо подготовленными, поэтому мы с девочками прилагаем все усилия, чтобы достойно выступить на играх. Не только мы, но и все остальные спортсмены будут стараться показать наилучший результат, ведь на нас будет смотреть весь Казахстан .Азиатские игры проходят раз в четыре года, и у нас с девочками еще нет золотых медалей Азиады, поэтому мы стремимся завоевать золото. Всех казахстанцев просим поддерживать и болеть за нас, а мы, в свою очередь, приложим все усилия, чтобы достойно выступить», - сказала спортсмена.

Азиатские игры пройдут с 18 августа по 2 сентября в Индонезии. Знаменосцем сборной Казахстана будет боксер Абильхан Аманкул.

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