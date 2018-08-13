Вице-министр по делам религий и гражданского общества освобожден от должности

Абзал Нукенов уволился по собственному желанию.

Постановлением Правительства Республики Казахстан Нукенов Абзал Нукенович освобожден от должности вице-министра по делам религий и гражданского общества РК согласно поданному заявлению, сообщает Zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Напомним, в соответствии с указом главы государства №707 от 28.06.2018 "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления РК" Министерство по делам религий и гражданского общества переименовано в Министерство общественного развития. Новому ведомству переданы функции и полномочия Министерства культуры и спорта по реализации государственной политики в сфере общественного согласия.

Миссией Министерства общественного развития РК является формирование конструктивных государственно-конфессиональных отношений, укрепление стабильности, развитие эффективной системы партнерства государства и институтов гражданского общества, выработка и эффективная реализация государственной молодежной и семейной политики.

Абзал Нукенов родился 21 июля 1978 года в Алматинской области.

С 1995 по 2000 год учился в КазНУ им. аль-Фараби по специальности «Политология». Кандидат политических наук (2004 г.).

С 2000 по 2005 год – консультант, заведующий сектором идеологического отдела Центрального аппарата партии «Отан».

С 2005 по 2006 год – начальник отдела по работе с неправительственными организациями и религиозными объединениями Департамента внутренней политики акимата г. Алматы.

В сентябре 2006 года назначен заместителем акима Ауэзовского района г. Алматы.

С 2009 по 2011 год – директор Института современных исследований Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева.

С 2011 по 2016 год – заведующий сектором, заместитель заведующего, заведующий Ситуационным центром Совета Безопасности РК.

Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін».

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