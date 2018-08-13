В Индии с начала сезона дождей погибло более 770 человек

Десятки человек числятся пропавшими без вести.

По меньшей мере 774 человека погибли в Индии с начала сезона дождей из-за мощных муссонных ливней, вызвавших наводнения, сели и оползни, пишет ТАСС.

Больше всего жертв отмечено в юго-западном штате Керала, где погибло 187 человек, а также в штатах Уттар-Прадеш - 171 человек, Западная Бенгалия - 170 человек и Махараштра - 139 человек. Погибшие кроме того зафиксированы в штатах Гуджарат (52 жертвы), Ассам (45 жертв) и Нагаленд (восемь жертв), есть жертвы и в других штатах. Десятки человек числятся пропавшими без вести.

В Ассаме на северо-востоке страны в зоне наводнения оказалось более 1 млн человек, наводнения продолжаются в Керале и Западной Бенгалии.

Сезон муссонов начинается в разных регионах Индии с начала - середины июня и продолжается по конец сентября - начало октября.

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