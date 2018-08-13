В Бурлинском районе ЗКО освоили бюджет на 147%

На сессии были утверждены изменения в бюджет на 2018 год по г. Аксай, Бурлинскому сельскому округу, Пугачевскому сельскому округу.

Бюджет Бурлинского района Западно-Казахстанской области за первое полугодие 2018 года исполнен на 147%. Об сообщила руководитель отдела экономики и финансов Бурлинского района Гулнар Шамгонова на 27 внеочередной сессии районного маслихата под председательством депутата Кунслу Султановой, передают "Бурлинские Вести".

В заседании приняли участие секретарь маслихата Адльхан Куликешев, депутаты маслихата, аким Бурлинского района Санжар Алиев, руководители отделов райакимата, аким г. Аксай Амангельды Тугузбаев, акимы сельских округов.

Кроме исполнения бюджета района за шесть месяцев текущего года, на всеобщее рассмотрение были вынесены вопросы о безопасности движения пешеходов в городе, готовности учебных заведений к новому учебному году, заслушаны доклады двух акимов сельских округов и внесены изменения в некоторые решения районного маслихата.

Бюджет – дело тонкое

Первый докладчик – руководитель финансового ведомства района Гулнар Шамгонова предоставила полный расклад бюджета района, разделив средства по всем пунктам, куда вошли затраты на обеспечение деятельности жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, местных исполнительных органов, поддержку социальной сферы, социальную помощь отдельным категориям лиц и так далее.

По словам Гулнар Тулегеновны, скорректированный бюджет Бурлинского района по всем расходам составил 11 617 207,0 тыс. тенге. Исполнение - 99,1%. Затраты на обеспечение деятельности МИО и реализация бюджетных программ исполнены на 91,8%. В сфере образования выделенные средства освоены на 99,9%. На 100% распределены средства, направленные на оказание социальной помощи нуждающимся. Расходы на ЖКХ составляют 98%. Имеется небольшая неосвоенная сумма, оставшаяся по причине выполнения работы в неполном объеме при строительстве общежитий в сёлах Канай и Жарсуат.

В социальной сфере (культура, туризм, спорт, информационное пространство) также освоены все выделенные средства.

Кроме этого, в статье расходов районного бюджета предусмотрены средства для чрезвычайного резерва местного исполнительного органа района для ликвидации ЧС, на неотложные нужды, на исполнения обязательств по решениям судов, которые тоже освоены в полном объеме.

Также на сессии были утверждены изменения в бюджет на 2018 год по г. Аксай (876 652 тыс. тенге), Бурлинскому сельскому округу (242 932 тыс. тенге), Пугачевскому сельскому округу (134 563 тыс. тенге).

Требуется "зебра"

В июне текущего года распоряжением секретаря Бурлинского районного маслихата была создана временная комиссия по вопросам безопасности передвижения пешеходов в составе депутатов районного маслихата, руководителей отделов райакимата, акима г. Аксай, представителей правоохранительных органов. На прошедшей сессии маслихата председатель временной комиссии, депутат Мирбулат Дияров озвучил итоги ее работы.

Так, члены временной комиссии совершили рейды по улицам г. Аксай и Аралтала, в ходе которых выявили отсутствие на отдельных участках дорог пешеходных переходов, предупреждающих знаков, камер видеонаблюдения. По словам Мирбулата Мрадымовича, этот вопрос особенно важен для наиболее подверженных риску категорий людей: детей, пожилых, людей с особыми потребностями. Пристальное внимание уделялось пешеходным переходам возле социальных объектов: Детская школа искусств, общеобразовательные школы, больница.

Учитывая все замечания, докладчик сделал заключение о необходимости установления камер видеонаблюдения со звуковым сигналом возле школ, предупреждающих знаков, светофоров, нанесения пешеходных разметок. Также улицы Джамбульская, Комсомольская, Линейная нуждаются в дополнительных пешеходных переходах и остановочных павильонах.

По этому вопросу аким района Санжар Алиев дал поручение акиму города установить светофоры в ближайшее время, так как начало нового учебного года не за горами.

Новый учебный год – готовность №1

Как отметил руководитель районного отдела образования Орынбасар Тулемисов, сфера образования Бурлинского района в 2018 году представлена 43 образовательными учреждениями. Это 25 школ с 3 пришкольными интернатами, из них 1 начальная, 7 основных, 17 средних школ; 13 детских садов, 1 частный мини-центр, 4 внешкольных учреждения и 1 вечерняя школа, в которых обучаются 8615 учеников.

Отрадно отметить, что средства, выделяемые на образование, ежегодно растут. Если в 2017 году бюджет составлял 4 808 817 тыс. тенге, то в этом году – 5 338 727 тыс. тенге, из них 69,6% - заработная плата учителей и социальные отчисления.

В новом учебном году ребята из сельских школ Бурлинского района будут учиться в капитально отремонтированных школах. На очереди – школы №№3, 4 г. Аксай. В этом году также после капитального ремонта распахнула свои двери Детская школа искусств в Аксае и введена в эксплуатацию школа №8 в Аралтале.

Для обеспечения полноценного учебного процесса в 2018-2019 учебном году на приобретение учебников из местного бюджета выделено 255 787 тыс. тенге.

Сейчас трудно представить жизнь без компьютеров. Они заняли свое место во всех сферах человеческой жизнедеятельности. В образовательной сфере в том числе. По словам Орынбасара Тулегеновича, на сегодня школы района оснащены 1124 компьютерами и 126 интерактивными досками. 25 школ подключены к Интернету. Проводится большая работа по внедрению портала "BilimLand", аудиовизуальных и анимационных фильмов "iTest" и "iMektep" по виртуальной подготовке к ЕНТ.

В 2018-2019 учебном году на средства районного бюджета в размере 26 млн тенге для малокомплектных школ будут приобретены 48 ноутбуков Bilimbook. Это позволит обеспечить качественный образовательный контент для школ с ограниченным или отсутствующим Интернетом, а также сравнять качество образования между сельскими и городскими школами.

Также в рамках государственной программы "Цифровой Казахстан", все городские школы, Бурлинская ОШ, Бурлинская ОШ №1, Пугачевский КШД имеют доступ к электронным дневникам "Kundelik".

В прошлом учебном году на обновленное содержание образования перешли 2, 5, 7 классы. Всего 3670 учащихся, или 43% от их общего количества.

Тулемисов поделился планами работы и на ближайшую перспективу. Так, в рамках реализации "Дорожной карты развития трехъязычия на 2015-2020 гг.", в 2020-2021 учебном году преподавание информатики, физики, биологии, химии будет проводиться на английском языке. В некоторых школах г. Аксай ряд предметов уже преподается на английском. Для этого 101 педагог естественно-математического направления прошел курсы усовершенствования английского языка.

К слову, в организациях образования работают 1619 человек. Но тем не менее кадровый вопрос не теряет своей актуальности. Также остро стоит проблема малокомплектных школ, которым из-за несоответствия нормам грозит закрытие. Это школы в сёлах Успеновка, Облавка, Александровка. На это аким района Санжар Алиев отметил, что ни в коем случае школы нельзя закрывать. Необходимо искать пути решения вопроса. Одним из вариантов выхода из сложившейся ситуации Санжар Жуматаевич предложил децентрализацию школьной бухгалтерии. Конечно, это увеличит нагрузку на директора, но вместе с тем позволит не только сохранить школу, но и пополнить ее новыми учениками за счет детей привлекаемых специалистов. Секретарь районного маслихата Адльхан Куликешев по этой теме дополнил, что в этом деле в качестве заинтересованной стороны активность и инициативность должны проявлять и акимы сельских округов.

Как живешь, село?

Далее были заслушаны доклады о социально-экономическом развитии сел акимов двух сельских округов: Жарсуатского и Аксуского.

Как поведал аким Жарсуатского с/о Асхар УТИЛИЕВ, Жарсуатский сельский округ – это 544 дома с общим числом населения – 795 человек. Основную занятость населения обеспечивают ТОО "Жарсуат", ТОО "Димитрово", ООО "Флагман", 10 крестьянских хозяйств и 17 ИП. В с. Жарсуат имеются ветеринарная служба, два медпункта и ФАП.

Есть все условия для развития животноводства, птицеводства, овощеводства. Сельский округ располагает 14050 га сельхозугодий, из них пашни – 12893 га, пастбища – 852 га, сенокос – 3583 га.

Налажена работа транспорта по перевозке пассажиров. Обстановка по охране общественного порядка стабильная. На выделенные средства по местному самоуправлению были проведены следующие работы: профилирование автомобильных дорог, очистка внутрипоселковых дорог от снега, ограждение мусульманского в с. Жарсуат и христианского - в с. Карачаганак.

Кроме этого, Асхар Утилиев поднял вопрос о свиноферме, находящейся неподалеку от с. Жарсуат. По его словам, комплекс функционирует с 2015 года, при отсутствии специального оборудования для утилизации навоза. Вследствие чего тонны навоза вывозятся на сельский мусорный полигон и над селом стоит стойкий, невыносимый запах.

После отчет о проделанной работе за первое полугодие текущего года представил аким Аксуского сельского округа Гарифолла Утепбергенов. Он пояснил, что в с/о проживают 569 человек. Земельный фонд составляет 36162 га. Функционируют 18 крестьянских хозяйств, убойный пункт, 2 ИП.

Бюджет округа составляет 269 72 тыс. тенге. За первое полугодие выделено 11 038 тыс. тенге, освоено 11 033 537 тенге, или 99,9%. На средства местного самоуправления проведен ряд работ по ремонту служебных домов, закупу саженцев. За счет средств районного бюджета произведены: профилирование дорог, очистка от снега, заменены фонари уличного освещения на светодиодные.

Внесли изменения

Также на внеочередной сессии маслихата и.о. руководителя аппарата акима Бурлинского района Венерой баймагабметовой были озвучены изменения, внесенные в некоторые решения Бурлинского районного маслихата. Так, рассмотрев представление акимата, районный маслихат внес изменения в решение "Об утверждении самостоятельного состава Бурлинского районного акимата", было решено вывести из состава акимата района Кайрата Утегенова и ввести Алпамыса Кушкинбаева. Также, рассмотрев представление акимата, районный маслихат внес изменения в решение "Об утверждении состава районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав", было решено вывести из состава вышеназванной комиссии Еркебулана Ихсанова и Ернара Нуржангалиева и ввести заместителя акима Бурлинского района (председатель комиссии) Алпамыса Кушкинбаева и председателя молодежного общественного объединения "Ақсай жастары" (член комиссии) Асель Сарбупееву.

И в завершение сессии секретарь районного маслихата Адльхан Куликешев в качестве председателя следующей сессии маслихата выдвинул кандидатуру депутата по Сырымскому избирательному округу №5 Мурата Ибрагимова. Предложение было поддержано и принято единогласно.

Гулжанат Жубаниязов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!