Какие улицы закрыты на ремонт в Алматы

Информация об ограничении движения транспорта на одной странице.

Движение автотранспорта по ул. Тимирязева от ул. Байтурсынова до ул. Розыбакиева будет затруднено с 28 июля по 15 сентября в связи с работами по линии BRT, пишет kolesa.kz.

- пр. Назарбаева от ул. Сатпаева до пр. Аль-Фараби до 17 августа;

- Автомобильный мост через реку Аксай по ул. Жандосова в Наурызбайском районе. Движение будет организовано по временной объездной дороге до 1 октября;

- ул. Жансугурова от ул. Ломоносова до ул. Тобаякова до 1 октября;

- северная сторона улицы Толе би от Брусиловского до Тлендиева;

- северная часть проспекта Назарбаева ниже Райымбека, где строится развязка на пересечении с улицей Жансугурова.

- Если городские власти «забыли» сообщить о перекрытии той или иной улицы, подсказывайте, пожалуйста, в комментариях.

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