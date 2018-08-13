Центробанк Турции объявил об экстренных мерах защиты из-за обвала лиры

Планирует потратить порядка $10,45 млрд

Центральный банк Турции объявил о принятии мер, которые должны защитить финансовый рынок страны на фоне обвала лиры и конфликта с Соединенными Штатами, передает РБК со ссылкой на Anadolu.

На спасение финансовых структур ЦБ планирует потратить порядка $10,45 млрд

Турецкий Центробанк в понедельник объявил о мерах по защите финансовой стабильности страны. Пойти на этот шаг Анкаре пришлось из-за обвала курса национальной валюты на фоне повышения американских пошлин.

Центробанк Турции для ликвидации угрозы для банков принял решение обеспечить финансовые организации необходимой ликвидностью за счет своих резервов. Кроме того, ЦБ открыл для банков возможность получить валютные кредиты сроком на один месяц. Одновременно лимит банковских гарантий в иностранной валюте для операций с турецкой лирой был повышен почти в три раза — с €7,2 млрд до €20 млрд. При определенных условиях ЦБ разрешил превышать лимит валютных резервов для частных банков, установленный на уровне $50 млрд.

Объем средств, выделяемых финансовым структурам в рамках мер по стабилизации рынка, составит 10 млрд турецких лир (порядка $1,45 млрд), $6 млрд в американской валюте и $3 млрд из золотых резервов.

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