Иран намерен предложить скидку на нефть своим азиатским клиентам

Рынок Азии важнее других, так как здесь находятся крупные экономические игроки, в том числе Индия и Китай, отметили в Тегеране

Иран намерен предоставить скидку на покупку нефти своим клиентам в Азии. Об этом сообщило в понедельник агентство IRNA со ссылкой на источник в министерстве нефти страны, пишет ТАСС.

"Скидка для клиентов является нормальной практикой на мировом рынке, к которой прибегают все производители, - сказал источник. - В данный момент ведется согласование долгосрочных контрактов на продажу нефти".

Источник добавил, что "рынок Азии имеет большее значение, чем другие рынки, поскольку здесь находятся крупные экономические игроки, такие как Индия и Китай". "Эти страны быстро развиваются, поэтому они увеличивают потребление нефти", - отметил он.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий - сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС.

В начале июля директор отдела политического планирования Госдепартамента Брайан Хук объявил, что США намерены сократить "до нуля" нефтяные доходы Ирана с помощью энергетических санкций, которые, по его словам, будут возобновлены 4 ноября. В свою очередь Великобритания, Германия и Франция призвали всех участников сделки продолжать ее всецело выполнять.

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