Мальчик из ВКО мечтает стать Нурсултаном Назарбаевым
Четвероклассник из Урджара поет песни и разговаривает на чистом казахском языке.
Фото : скриншот видео13 августа 2018, 15:27
10-летний Никита Артеменко из Восточного-Казахстана рассказал, что мечтает стать Нурсултаном Назарбаевым, сообщает Zakon.kz.
Четвероклассник из Урджара поет песни и разговаривает на чистом казахском языке.
По его словам, он учится в интернате с государственным языком обучения, дома в кругу родных они также разговаривают на казахском.
Разговор с ребенком на камеру сняла журналист Жанар Жахат, Никита пел песни, и охотно отвечал на вопросы. На вопрос кем он хочет стать, когда вырастет, он ответил: «Нурсултаном Назарбаевым».
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