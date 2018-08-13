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Мальчик из ВКО мечтает стать Нурсултаном Назарбаевым

Четвероклассник из Урджара поет песни и разговаривает на чистом казахском языке.

Фото : скриншот видео13 августа 2018, 15:27

10-летний Никита Артеменко из Восточного-Казахстана рассказал, что мечтает стать Нурсултаном Назарбаевым, сообщает Zakon.kz.

Четвероклассник из Урджара поет песни и разговаривает на чистом казахском языке.

По его словам, он учится в интернате с государственным языком обучения, дома в кругу родных они также разговаривают на казахском.

Разговор с ребенком на камеру сняла журналист Жанар Жахат, Никита пел песни, и охотно отвечал на вопросы. На вопрос кем он хочет стать, когда вырастет, он ответил: «Нурсултаном Назарбаевым».


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