В Китае резко выросло число заказов на печать иностранной валюты

Производство современных денежных знаков — процесс сложный и крайне затратный.

Китай в последнее время получает необычайно крупные заказы на печать национальной валюты других государств, особенно много их приходится на страны, участвующие в инициативе "Один пояс, один путь". Об этом пишет издание South China Morning Post со ссылкой на осведомленные источники.

Как отмечает РИА Новости, издание связало это со стремлением Пекина расширить свое влияние в мировой экономике и политике. Газета ссылается на несколько источников в китайской корпорации по печатанию и чеканке государственных ценных бумаг, которые еще в прошлом месяце сообщили, что типографии по производству банкнот по всей стране работают почти на полную мощность, чтобы выполнить правительственный заказ.

Один из источников отметил, что по сравнению с тем, сколько печатается иностранной валюты, китайский юань занимает лишь небольшую долю от общего объема производимых банкнот.

По словам главы китайской корпорации по печатанию и чеканке государственных ценных бумаг Лю Гуйшэна, раньше Китай не занимался печатью иностранных денежных знаков. Однако уже через два года после запуска инициативы "Один пояс, один путь" в 2013 году в Китае стали печатать непальские купюры номиналом в сто рупий. Потом компания получила контракты на производство денежных знаков ряда стран, включая Таиланд, Бангладеш, Шри-Ланку, Малайзию, Польшу, Бразилию и Индию.

При этом один из источников в корпорации заявил, что "это может быть лишь вершиной айсберга", — реальное число стран, которые уже печатают или планируют печатать свою валюту в Китае, может быть гораздо выше. По его словам, "некоторые правительства просили Пекин не предавать сделку огласке, так как эта информация может привести к угрозе национальной безопасности или вызвать ненужные дискуссии внутри той или иной страны".

Главный офис корпорации находится в Пекине, при этом у нее есть более десяти хорошо охраняемых типографий по всей стране со штатом сотрудников свыше 18 тысяч человек. Для сравнения газета приводит сведения, что штат Бюро гравировки и печати США составляет не более двух тысяч человек, а в британской компании по печатанию денежных знаков De La Rue работает только 3,1 тысячи человек.

В последние годы в Китае наблюдается значительное снижение использования бумажных денег из-за популярности мобильных платежей. По данным китайских властей, в 2016 году только десять процентов розничных продаж осуществили по наличному расчету.

Это постепенно снижало уровень занятости на типографиях по печатанию национальных денежных знаков, однако в этом году ситуация заметно изменилась.

Один из сотрудников бумажной фабрики в провинции Хэбэй, которая производит бумагу для денежных знаков, сообщил, что в последнее время из-за "больших заказов" станки месяцами работают на полную мощность.

На бумажной фабрике в провинции Цзянсу наблюдается схожая ситуация, как рассказал один из сотрудников, "в прошлом году наши дела шли не очень хорошо, нам почти нечего было делать. У нас не было другого выбора, кроме как печатать свидетельства о браке и водительские права для поддержания нашей производственной линии. В этом году мы работаем на полную мощность". По его словам, большая часть продукции не связана с китайским юанем.

Производство современных денежных знаков — процесс сложный и крайне затратный, учитывая необходимость постоянно совершенствовать меры безопасности во избежание подделок. Некоторые страны не могут себе позволить печатать весь объем банкнот, который им необходим, поэтому прибегают к услугам других государств.

Раньше иностранную валюту печатали в основном западные страны, к примеру, британская компания De La Rue производит денежные знаки почти 140 стран. Немецкая Giesecke & Devrient обслуживает 60 государств.

Китайская компания Zhongchao Special Security Technology по итогам прошлого года стала крупнейшей в мире по производству защитных элементов для денежных знаков. Как сообщил один из источников газеты, важным преимуществом Китая в этой сфере стала более низкая цена на защитные элементы по сравнению с западными странами.

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