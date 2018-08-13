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Пес-миротворец спас кота от драки и стал звездой

Пользователи сети похвалили пса за его миротворческие действия.

Фото : скриншот видео13 августа 2018, 15:31

В сети набирает популярность ролик, в котором собака спасла кота от неминуемой драки. Видео опубликовал пользователь Twitter под ником @m_yosry2012.


На кадрах видно, как кот в ошейнике с поводком крадется на улице к другому коту, который сидел на возвышении и поджидал гостя. Судя по поведению животных, намечалась драка, однако стычку предотвратил подбежавший золотистый ретривер: он схватил зубами поводок первого кота и силой оттащил его в другую сторону.

«Хороший мальчик не дал драке начаться», — написал @m_yosry2012 в описании к видео. Его пост за несколько дней собрал более 115 тысяч репостов и почти 300 тысяч лайков.

Пользователи сети похвалили пса за его миротворческие действия. «Он никогда не бросит друга в беде», — написал один из зрителей. Другие вспомнили сцену из юмористического сериала «Бруклин 9-9», где один из героев так же оттаскивал девушку, которая хотела подраться.

В начале августа пользователи Google Maps обнаружили на картах встречу пса и пластиковой утки. Многие усомнились в подлинности снимка, так как фотография была сделана возле водоема, находившегося слишком далеко от дороги.


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