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Инцидент с брошенным в туалете новорожденным расследует полиция Костаная

27-летняя девушка родила прямо в туалете больницы и выкинула новорожденного в ведро.

Фото : Хабар 2413 августа 2018, 15:48

Инцидент с новорожденным, найденным в ведре в Затобольской больнице прокомментировали в пресс-службе ДВД Костанайской области, сообщает МИА «Казинформ».

"7 августа в областную больницу была доставлена 27-летняя женщина, родившая и оставившая в приемном отделении больницы ребенка. По факту оставления новорожденного проводится досудебное расследование. В настоящее время женщина и ребенок госпитализированы в областной родильный дом",- сообщили в ДВД.

В поселке Затобольск Костанайской области 27-летняя девушка родила прямо в туалете больницы и выкинула новорожденного в ведро. Врачам удалось спасти ребенка. Факт подтвердил и прокомментировал главный врач Костанайской областной больницы Юрий Моисеев.


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