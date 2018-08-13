Экс-ведущий "Взгляда" опроверг новую версию убийства Листьева

Он отметил, что на беглого человека всегда проще всего это дело списать.

Бывший ведущий программы "Взгляд" Александр Политковский не согласился с версией его бывшего коллеги Дмитрия Захарова о том, что к убийству журналиста Владислава Листьева причастен Борис Березовский, передает РИА Новости.

Ранее Захаров заявил, что из-за моратория на рекламу на ОРТ, который ввел Листьев в 1995 году, процента с доходов "лишался всем нам хорошо известный человек, которого уже ныне нет в живых, который был найден не то повешенным, не то повесившимся в Лондоне" (Березовский в середине 1990-х контролировал ОРТ; в марте 2013 года его нашли мертвым в своем особняке в Великобритании. — Прим. ред.)

Политковский отметил, что решение отказаться от трансляции рекламы принимал не гендиректор телеканала Листьев, а совет директоров ОРТ, "поэтому стрелять в Листьева — это все равно что стрелять в телевизор". Также он указал, что "на беглого человека всегда проще всего это дело списать".

Убийство Листьева

Листьева убили 1 марта 1995 года в подъезде своего дома в центре Москвы. Когда журналист поднимался по лестнице, двое преступников открыли огонь из пистолета и пистолета-пулемета. От ранения в голову Листьев скончался на месте. Преступление стало одним из самых громких в девяностые годы. Оно до сих пор не раскрыто.

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Следственный комитет проверял Березовского на причастность к убийству Листьева, однако не нашел подтверждения этой версии.

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