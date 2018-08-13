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Интерпол разыскивает казахстанца, обманувшего граждан Монголии

Пострадали около 38 тысяч человек.

Фото : 24.kz13 августа 2018, 16:26

Отделение Интерпола в Монголии подало в международный розыск гражданина РК Марата Маженова за мошеннические деяния в стране. Данную информацию подтвердили в МИД РК, передаёт BNews.kz.

"Казахстанский консул в Улан-Баторе в курсе данного дела. В феврале 2017 года этот гражданин был задержан правоохранительными органами Монголии и ему инкриминируют преступления мошеннического характера. В феврале 2018 года он переведён под домашний арест. Однако в марте Марат Маженов покинул территорию Монголии. Отделение Интерпола в Монголии подало его в международный розыск", - сообщили в МИД РК.

Ранее в монгольских СМИ появилась информация о том, что гражданин Казахстана, директор компании "Жи Тайм" Марат Маженов "обворовал" почти 38 тысяч монгольских граждан на общую сумму в 16 млн долларов.
Известно, что ранее Маженов был отпущен под залог в марте 2018 года, при этом запрет на выезд из страны не был наложен. Воспользовавшись случаем, он пересёк государственную границу Монголии и до сих пор его не могут найти.


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