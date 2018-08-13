В СКО цифровизацией охвачены все сферы развития

До 2018 года в СКО будут реализованы 59 проектов по цифровизации.

В Северо-Казахстанской области продолжаются активные работы по реализации государственной программы "Цифровой Казахстан". Об этом сообщил на Дне цифровизации заместитель акима города Петропавловск по социальной сфере Евгений Глотов, передает Newtimes.kz.

Как он отметил, цифровой трансформацией охвачены все сферы развития: здравоохранение, образование, транспорт и безопасность, сельское хозяйство, ЖКХ и другие.

"Как результат население города уже сегодня посредством мобильного телефона может записаться на прием к доктору, отследить время приезда общественного транспорта, обратиться к председателю КСК, просмотреть начисления за коммунальные услуги, фермеры региона могут контролировать процесс полевых работ в режиме", - рассказал спикер.

По его данным, в ближайшее время можно будет отслеживать время прихода ребенка в учебное заведение, контролировать рацион питания в школьной столовой, просматривать медицинские анализы и многое другое.

В целом, до 2018 года в СКО будут реализованы 59 проектов по цифровизации. Все они направлены на повышение качества жизни населения, снижение бюджетных затрат и повышение привлекательности региона.

Так в сфере сельского хозяйства умные технологии внедрены в 37 хозяйствах – на 12% от всей посевной площади. В связи с этим урожайность повысилась в среднем до 24 ц/га., а производительность труда на 7,7%. Также широко используются: электронная карта полей, спутниковый мониторинг техники, Smart-фермы и другие умные решения.

В системе образования региона также реализуются ряд мероприятий, направленных на улучшение качества образовательного процесса за счет использования цифровых технологий. В скором времени свои двери откроет IT-лицей, а в школах будут внедрены модули "E-столовая", "Е-библиотека" и "Безопасная школа".

"Сегодня на базе Городской классической гимназии уже установлены турникеты, терминалы в столовой и библиотеке, программные обеспечения на компьютерах. Данная система специально создана для учебных заведений и не только предотвращает проникновение посторонних, но и с помощью SMS-сообщений уведомляет родителей о времени прихода ребенка в школу и ухода из нее. При этом будет использоваться Единая образовательная карта для доступа в школу, оплаты питания и обслуживание в библиотеке", - пояснил Евгений Глотов.

Но самое ожидаемое событие в рамках цифровизации сферы образования - открытие "ДВОРЦА ШКОЛЬНИКОВ" с уникальным IT-центром. Промышленный интернет-вещей, робототехника и мехатроника, разработки дронов, электроники и электротехники, программирование контрольно-измерительных систем, радио SDR, 3D-прототипирование – все это будет доступно в центре в скором времени.

В сфере здравоохранения, за первое полугодие 2018 года, 199 из 561 медицинских организаций обеспечены доступом к сети интернет. Общий показатель оснащенности медицинских организаций всех уровней компьютерной техникой составил 79%. До конца года это уже будет стопроцентный охват. Населением региона широко используются приложения DamuMed, SKOMed, Oncoscreen и Антиинсульт.

"Благодаря приложениям, было выявлено 2 пациента в СКО с онкологией на ранних стадиях, а тестирование на риск возникновения инсульта прошли 6 231 житель области, из них у 3 310 был выявлен средний и высокий риск возникновения инсульта", - подчеркнул спикер.

Таким образом, запуск счётчиков с автоматической передачей показаний, "Электронный КСК", "INFOBUS", система GPS на всех автобусах и микроавтобусах, системы распознавания номерных знаков – эти и другие инициативы области в разных сферах развития говорят о том, что регион сегодня шагает в ногу со временем.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!