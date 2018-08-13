Ряд улиц в Алматы на ночь будут перекрывать

В список вошли улицы Тимирязева, Айтеке би, Казыбек би, Гоголя и другие.

В связи с дорожно-строительными работами на ул.Тимирязева по реконструкции линии BRT, движение автотранспорта от ул. Розыбакиева до пр.Гагарина будет временно перекрываться ночью, с 13 по 16 августа, с 23.00 до 06:00 часов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Помимо этого, в связи с реконструкцией светофорных объектов по пр.Назарбаева будут перекрываться перекрестки со следующими улицами:

ул.Айтеке би - в ночь с 14 на 15 августа, с 22:00 до 8:00

ул.Казыбек би - с 14 на 15 августа, с 22:00 до 8:00

ул.Гоголя - с 15 на 16 августа, с 22:00 до 8:00

ул.Макатаева - с 16 на 17 августа, с 22:00 до 8:00

ул.Маметова - с 17 на 18 августа, с 22:00 до 8:00

пр.Райымбека - с 18 на 19 августа, с 22:00 до 8:00

Как сообщалось ранее, в связи с проведением среднего ремонта по пр.Назарбаева движение транспортных средств от ул. Сатпаева до пр. Аль-Фараби будет перекрыто с 13 до 17 августа текущего года.

В этой связи вносятся временные изменения в схемы движения маршрутов общественного транспорта:

- № 127, 86 – пр. Аль-Фараби – пр. Достык – ул. Сатпаева – пр. Назарбаева, далее по действующей схеме в прямом и обратном направлении;

- № 128 – пр. Достык – ул. Кажымукана – пр. Назарбаева – пр. Аль-Фараби – пр. Достык – пр. Абая, далее по действующей схеме движения;

- № 2 – ул. Кажымукана – пр. Назарбаева – пр. Аль-Фараби – пр. Достык – ул. Сатпаева – пр. Назарбаева, далее по действующей схеме в прямом и обратном направлении;

- № 45 – пр. Достык – ул. Жолдасбекова – разворот на пересечении с пр. Назарбаева – ул. Жолдасбекова – пр. Достык – ул. Сатпаева, далее по действующей схеме;

- № 48 – ул. Кажымукана – пр. Назарбаева – пр. Аль-Фараби – пр. Достык, далее по действующей схеме в прямом и обратном направлении;

- № 63 – пр. Назарбаева – ул. Сатпаева – пр. Достык - пр. Аль-Фараби, далее по действующей схеме;

- № 63А - пр. Аль-Фараби – пр. Достык – ул. Сатпаева – пр. Назарбаева, далее по действующей схеме;

№ 95 – ул. Кажымукана – пр. Аль-Фараби – пр. Достык – ул. Сатпаева, далее по действующей схеме в прямом и обратном направлении;

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