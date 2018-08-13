C масштабными работами по благоустройству Петропавловска ознакомился аким СКО

Глава региона подчеркнул, все работы должны идти без отставания от графика.

Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов в ходе рабочей поездки по областному центру посетил строительные площадки и ознакомился с ходом благоустройства дворовых территорий, сообщает пресс-служба акима области.

Полным ходом в настоящее время идет средний ремонт дороги на улице Интернациональная. Помимо нового асфальтного покрытия здесь будут установлены гранитные бордюры, газоны, 7 новых остановочных павильонов. На 70 процентов выполнен монтаж нового освещения с применением современных технологий, что позволит сэкономить 50 процентов электроэнергии. Глава региона Кумар Аксакалов подчеркнул, все работы должны идти без отставания от графика.

Во дворе дома по адресу Абая, 84 установили футбольное поле. По словам жильцов, теперь здесь с утра до вечера играет детвора. Юным футболистам Кумар Аксакалов подарил мячи, а также отметил, вопрос благоустройства дворовых территорий на постоянном контроле у представителей местной исполнительной власти.

"У нас сейчас в Петропавловске действует 36 футбольных полей, ежегодно мы их приобретаем, устанавливаем. В этом году их появится еще 10. Таким образом количество спортивных площадок доведем до 46. В настоящее время уже отремонтировано 100 дворов, в следующем году мы эту работу завершим. Стопроцентно все дворы Петропавловска будут отремонтированы",- сказал Кумар Аксакалов.

Полным ходом идут работы на въезде в Петропавловск со стороны озера Пестрое. Идет ремонт путепровода. По словам заместителя руководителя компании Амира Каримбаева, к 15-20 сентября будут готовы новое дорожное полотно, перила улучшенной формы, светодиодное освещение.

"Наряду с этим особое внимание необходимо уделить благоустройству въездной группы. Мост хороший, отвечающий всем современным требованиям. Смотрите, чтобы пешеходная зона была удобной для горожан. Также здесь будет смотровая площадка, где жители и гости города могут проводить время, фотографироваться", - сказал глава региона Кумар Аксакалов.

Заметно изменится въездная группа в областной центр и со стороны Мамлютского шоссе. В настоящее время идет полным ходом реконструкция дороги "Петропавловск – Курган". В общей сложности реконструируют 60 км дороги. План на текущий год – 30 км. Объем работ внушительный: запланировано обновить 4, 5 км опор уличного освещения, также будет разметка 8-ми полос для движения.

"Все это делается для удобства наших граждан, для гостей из приграничных регионов РФ. Мы видим, что поток машин, грузопоток здесь большой. Чтобы все было удобно. Въездная группа будет похожа чем- то на столичную, как в городе Астана. Первоочередной задачей сегодня является новая дорога, второй задачей мы называем увеличение числа пограничных пропускных пунктов, поскольку поток людей очень большой", - сказал аким области.

В программе поездки Кумара Аксакалова также - посещение двора дома по улице Алтынсарына, 266 и осмотр благоустройства улиц Хименко – Кизатова. Ознакомился аким области с ходом реконструкции здания железнодорожного вокзала. В настоящее время работы по ремонту фасадной части здания закончены. В планах установить лифты и эскалаторы. К 10 октября текущего года завершится объем работ первого этапа реконструкции. Полностью завершатся работы на объекте в 2019 году.

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