Ряд кадровых назначений произведен в Шымкенте

Назначены руководители аппарата акимата, управлений и президент ФК "Ордабасы".

В Шымкенте произошел ряд кадровых назначений, сообщает Zakon.kz.

Так, заместителем руководителя аппарата акимата Шымкента назначена Асылбекова Гульнур Нурбеккызы. До назначения она работала заместителем руководителя аппарата акимата Туркестанской области. Также работала в управлении экономики и финансов.

Вторым заместителем руководителя аппарата акимата Шымкента назначен Мырзатаев Шалкар Бауыржанулы. На этой должности будет представителем города Шымкента в Астане.

Президентом ФК "Ордабасы" назначен Катаев Нуржан Жолымбекулы, неоднократный чемпион Азии и Казахстана по вольной борьбе.

Кроме этого, назначены руководители нескольких управлений.В частности, руководителем управления инспекции земельных отношений и контроля за использованием земельных ресурсов назначен Агибаев Жанибек Есенулы, до этого работавший заместителем акима Сарыагашского района.

Управление энергетики и ЖКХ возглавил Аманкулов Нурлан Амирбекулы, ранее работавший в должности заместителя района Костанайской области.

Руководителем управления ГАСК назначен Дуйсенов Берик Тастанбекулы, работавший заместителем управления ГАСК по Туркестанской области.

Каныбеков Аскар Сакенулы возглавил управление ветеринарии и сельского хозяйства. До назначения он работал замдиректором департамента Министерства культуры и спорта.

Руководителем управления по делам молодежи, семьи и детей назначен Калтаев Жандос Тулембекулы. До назначения он работал в центральном аппарате партии "Нур Отан".

Руководителем секретариата Ассамблеи народа Казахстана аппарата акима Шымкента стал Калмуратов Муратали Оразалиулы. Последние 4 года он работал секретарем Ассамблеи народа Казахстана акима Туркестанской области.

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