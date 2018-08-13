В Астане мошенники обманывали водителей такси

Мошенники под видом заказа услуг по доставке продовольственных товаров через платежные терминалы «Qiwi»-кошелек просят перечислить деньги.

Департамент внутренних дел города Астаны предупреждает об интернет-мошенничестве, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации Департамента внутренних дел в Астане участились факты мошенничества в отношении водителей, занимающиеся частным извозом через приложение «Индрайвер».

Мошенники под видом заказа услуг по доставке продовольственных товаров через платежные терминалы «Qiwi»-кошелек просят перечислить деньги, обещая, что по приезду по указанному адресу вернут и еще заплатят за доставку от 5000 до 10 000 тенге, а также возместят всю потраченную сумму на продукты.

На такую уловку попался 57-летний водитель, который обратился с заявлением в полицию. По словам потерпевшего, незнакомый парень, представившись по Максатом, через мобильное приложение «Индрайвер» заказал услугу доставки продуктов и попросил произвести оплату на баланс, абонентского номера указанный в приложении. Водитель, купив продукты, там же в супермаркете через терминал «Qiwi»-кошелек пополнил баланс на абонентский номер, по которому поступил заказ. По приезду на указанный адрес у «заказчика» телефон уже был отключен.

Сотрудниками криминальной полиции Астаны при проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлен 23-летний житель Восточно-Казахстанской области, который был задержан на территории города Павлодар. Проводится расследование. Проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям. В столичном Департаменте внутренних дел расследуется более 10 фактов аналогичного мошенничества", - отметили в полиции.

Департамент внутренних дел Астаны просит граждан быть бдительными и остерегаться интернет-мошенников:

- откажитесь от сомнительных сделок, заманчивых предложений в интернет-приложениях;

- не соглашайтесь на предоплату;

- не переводите деньги неизвестным лицам через платежные системы, и даже на карточки других банков, не убедившись, что сделка «чистая»;

- во избежание вышеуказанных случаев незамедлительно сообщите о данных фактах в полицию по следующим телефонам: 102, 8(7172)71-62-91, 71-63-35

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!