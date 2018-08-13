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Карагандинские школьники отправились на экскурсию по сакральным местам Актюбинской области

В карту сакральных мест Актюбинской области включены такие объекты как Мемориальный комплекс "Кобыланды батыра", некрополь "Абат Байтак" и другие.

Фото : karaganda-region.gov.kz13 августа 2018, 17:59

Сегодня 60 детей из Карагандинского региона отправились в Актюбинскую область. Делегацию школьников сопровождают пять руководителей и две медсестры, сообщает пресс-служба акима области.

Дети из Нуринского, Осакаровского, Абайского, Бухаржырауского районов, Караганды, Темиртау и Сарани посетят сакральные места и увидят достопримечательности Актобе.

В карту сакральных мест Актюбинской области включены такие объекты как Мемориальный комплекс "Кобыланды батыра", некрополь "Абат Байтак" и другие.

Напомним, республиканская краеведческая акция проходит в рамках программы "Рухани жаңғыру". Суть акции заключается в том, что дети из разных регионов ездят по стране и посещают сакральные места, музеи и другие достопримечательности. В конце июля 64 школьника из Актобе посетили Карагандинскую область, там они провели три дня. Для них устроили экскурсии в Темиртау, Шахтинске и Каркаралинском районе.


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