«Няша» Поклонская вышла замуж

Бракосочетание состоялось в Крыму.

В прошлом прокурор Крыма, а ныне депутат Государственной думы Наталья Поклонская вышла замуж, сообщает Daily Storm. Счастливчиком стал руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьёв, сообщает Life.ru.

Бракосочетание состоялось в Крыму на минувших выходных. По словам источников, церемония выдалась "скромной, но со вкусом". В числе гостей были коллеги Поклонской по Госдуме, родственники, друзья и коллеги из силовых структур.

Другие подробности пока неизвестны.

Праздник носил достаточно закрытый характер, а сама Поклонская, как утверждает "Шторм", и вовсе отказалась комментировать свою личную жизнь.

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