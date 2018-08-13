До конца 2018 года еще 3 новых школы начнут обучать детей в ВКО

Даниал Ахметов отметил существенный рост среднего показателя по ЕНТ в области.

В Восточном Казахстане до конца 2018 года планируется ввести в эксплуатацию 3 школы на 1 520 мест, а также одну пристройку. Строительство еще двух учебных заведений переносится на 2019 год, сообщает zakon.kz со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

В селе Маканчи Урджарского района взамен аварийной школы будет введено в эксплуатацию учебное учреждение на 320 мест. В данное время строительно-монтажные работы выполнены на 85%, начаты работы по благоустройству. Планируется, что уже в октябре дети будут учиться в новой школе.

Средняя школа №4 на 600 мест в Южном городке в Аягозе начнет свою работу уже с начала нового учебного года.

Строительство дополнительного корпуса к средней школе № 23 в пос. Новая Согра города Усть-Каменогорска идет с опережением. По новому графику ввести в эксплуатацию пристройку планируется уже 1 декабря.

В селе Акжар Тарбагатайского района идет строительство средней школы на 600 мест с интернатом на 300 мест. Основной корпус будет закончен в сентябре.

В 2019 году планируется ввести в эксплуатацию школы на 1 000 мест в Усть-Каменогорске и в селе Ахмирово.

Помимо этого, в рамках государственно-частного партнерства завершена разработка ПСД для четырех детских садов в Усть-Каменогорске.

В селе Жолнускау Курчумского района разработан проект малокомплектной школы-сада на 50 учащихся. Однако во время расширенного аппаратного совещания аким области Даниал Ахметов дал поручение руководителю управления экономики и руководителю управления образования обдумать целесообразность данного проекта. По словам главы региона, ни одна сельская школа, кроме Аягозской, не заполнена на 100%.

В целом, говоря об образовании, Даниал Ахметов отметил существенный рост среднего областного показателя по ЕНТ.

- Двое наших учеников из Аягозского района набрали максимальное количество баллов. Это говорит о серьезной подготовке. Однако районы по показателям опережают города, - говорит глава региона.

В заключение всем акимам городов и районов было дано поручение в преддверие нового учебного года проанализировать качество образовательного процесса, изучить все потребности.

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