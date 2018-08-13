V саммит Прикаспийских государств: реальность и ожидания

О практической пользе решений, принятых в ходе саммита рассуждают эксперты.

В Актау завершился V саммит Прикаспийских государств, участие в котором приняли президенты Казахстана, России, Ирана, Азербайджана и Турменистана. Итогом стало подписание Конвенции о правовом статусе, которая содержит детальный свод правил и обязательств по использованию акватории моря для прикаспийских стран. Своим мнением о том, какие спорные моменты помог решить этот международный документ, и какую роль все это играет для Казахстана, с журналистом Zakon.kz поделились известные эксперты-политологи.

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Игра по четким правилам

По мнению политолога Андрея Чеботарева, прежде всего, это важно для Казахстана тем, что проходивший именно на нашей территории саммит и подписание международной Конвенции, укрепили международный престиж страны. Ведь процесс разрешения многих вопросов по Каспию длился десятилетиями, еще с начала 90-х годов, и эти пять прикаспийских стран никак не могли прийти к согласию. Начиная с того, чем вообще считать Каспийское море – морем или озером, и заканчивая тем, как делить его акваторию, дно, недра и т.д.

"На сегодняшний день основные моменты по этому вопросу решены, и фактически можно сказать, что главный "каспийский вопрос" снят с политической повестки дня и наступает возможность для развития пятистороннего регионального сотрудничества уже в конкретных сферах. То есть, если раньше в основном взаимодействие шло именно в рамках переговорного процесса по статусу Каспия, то теперь можно заниматься разными вопросами экономического характера, вопросами обеспечения безопасности и т.д. То есть, достигнут нормальный уровень многостороннего сотрудничества уже без каких-то спорных моментов",– говорит А. Чеботарев.

При этом, политолог отметил, что в принципе Казахстан в свое время уже подписал с Россией, Азербайджаном и Туркменистаном отдельные соглашения по морским границам. Теперь же подписанная в ходе саммита Конвенция, более четко закрепляет эти границы и дополняет те договора, что были достигнуты по этому вопросу между Казахстаном и соседями.

"Например, когда было подписано соглашение с Россией, а потом с Азербайджаном, то насколько я помню, Иран возмущался, что надо бы сначала дождаться окончательного решения по вопросу кому какие сектора моря принадлежат и уже тогда обозначать границы. Теперь же все границы на Каспийском море четко закреплены этой Конвенцией. Также для России, особенно в свете санкционной войны, было очень важным не допустить присутствия на Каспии вооруженных сил внерегиональных держав. И Казахстан четко выразил свою позицию на счет транзита военных американских грузов и грузов из других стран, которые участвуют в коалиции НАТО в Афганистане, и дал юридические гарантии, что все эти грузы носят коммерческий, а не военный характер. Поэтому какого-либо военного присутствия, в том числе в Актау (о чем не раз писали российские и другие зарубежные СМИ), не будет", – отметил А. Чеботарев.

В общем, по мнению политолога, подписание этого документа позволило четко выстроить правила игры на Каспии и разрешить большой пласт разных споров, требований и конфликтов. А те, вопросы, что еще остаются, можно будет решать последовательно.

"Что касается Туркменистана с Азербайджаном, то им нужно решить вопросы по спорным месторождениям между собой и с Ираном. На мой взгляд то, что процесс договоренностей по Каспию растянулся на 20 с лишним лет – все-таки во многом обусловлено тем, что эти 3 страны не могли между собой никак договориться. В принципе спорные территории между ними до сих пор остаются, но теперь в рамках четкого определения, скажем так, "общей доли" каждой страны, они могут между собой уже конкретно договариваться по спорным месторождениям. Хотя это тоже потребует какого-то времени, и никто не говорит, что это завтра произойдет. Но, тем не менее, Конвенция как бы сглаживает какие-то острые углы и дает этим странам возможность прийти к общему соглашению", – резюмировал А. Чеботарев.

"Конституция" для Каспия.

С тем, что подписание Конвенции о правовом статусе, является очень важным, как для Казахстана, так и других прикаспийских стран, согласен научный сотрудник отдела международных исследований КИСИ, политолог Адильхан Гадельшиев.

"Изначально особым документом считалась Тегеранская конвенция, регламентировавшая всю деятельность прибрежных стран. Затем с последующими встречами на уровне глав государств, внешнеполитических ведомств, а также совещаниями Совместной рабочей группы принимались дополнительные документы, придававшие импульс переговорному процессу. Но все же конкретного итогового документа не было. И принятая в ходе Актауского саммита Конвенция, которая содержит детальный свод правил и обязательств по использованию акватории Каспийского моря, как раз таки призвана решить широкий спектр вопросов, выступить гарантом безопасности в регионе. Иначе говоря, это новая "Конституция" для Каспия", – считает А. Гадельшиев.

Среди наиболее значимых пунктов Конвенции, политолог указал соглашение о сотрудничестве в области борьбы с терроризмом. По его мнению, такой договор особенно своевременен ввиду того, что Каспийское море расположено вблизи очагов активности террористов (Сирия, Афганистан), и проходящие через Каспийский регион магистрали по транспортировке энергоресурсов, а также морские нефте-газодобывающие платформы могут выступать мишенью для террористических атак. А это может иметь очень серьезные последствия. Такие, как прекращение поставок углеводородного сырья потребителям, а значит экономические потери поставщиков, а главное – снижение инвестиционной привлекательности.

Помимо терроризма, по мнению спикера, наиболее важными в этом регионе оставались вопросы браконьерства, представляющие, по сути, "альтернативную" отрасль экономики. Если изначально осетровых в Каспийском море было более 80% от общего мирового объема, то в связи с большими объемами вылова рыбы, а также загрязнением нефтепродуктами природной среды, популяции осетровых значительно сократились.

"Мы видим, что стороны уделили особое внимание сохранению биоразнообразия и решению экологических проблем. В результате вся деятельность на Каспии будет в большей мере регулироваться сквозь призму экологической политики. То есть, экологический аспект будет лимитировать деятельность во многих секторах – в первую очередь в добывающей промышленности и транспорте, а также оказывать воздействие на режим рыболовства. В целом же подписанную в ходе Актауского саммита Конвенцию стоит считать очень продуктивной. Она создала юридическую основу по многим направлениям на долголетний период. При ее реализации прикаспийские государства больше сосредоточатся на экологических аспектах развития и сохранении биологического равновесия, но в то же время будут исходить из экономической целесообразности", – подытожил А. Гадельшиев.

Напомним, первый каспийский саммит состоялся в апреле 2002 года Ашхабаде, второй – 16 октября 2007 года Тегеране, третий – 18 ноября 2010 года в Баку, четвертый – 29 сентября 2014 года в Астрахани.

Владимир Демидов.

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