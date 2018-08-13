Более 200 домов в Алматинской области остались без света и воды

По словам местных жителей, проблемы с коммунальными услугами у них начались с приходом нового председателя потребительского кооператива садового товарищества.

Жители села Отеген Батыр, расположенного в Илийском районе Алматинской области, уже второй месяц сидят без воды и света, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам местных жителей, проблемы с коммунальными услугами у них начались с приходом на пост председателя потребительского кооператива садового товарищества (ПКСТ) «Гудок» Виктора Стольникова.

«Ранее он занимал должность председателя садового товарищества и вогнал сельчан в долги. В 2010 году решением суда его обязали выплатить долг, который образовался за счет того, что он брал у жителей 247 домов деньги за электроэнергию, выдавал квитанции об оплате, а сам в Талгарский РЭС не донес всю сумму», - возмущается жительница Отеген Батыра Александра Белишко.

После своего повторного прихода на должность в ноябре 2017 года мужчина вновь вогнал людей в долги, из-за которых 250 домов остались без воды и света. В свою очередь, в акимате села Байсерке, к которому относятся жители Отеген Батыра, сообщили, что Виктор Стольников на назначенную встречу не явился.

«Сегодня мы вызвали его к себе в акимат на очную встречу с жителями села, но он не пришел. В свое оправдание сказал, что поехал в Талгарский РЭС выплачивать долг в 632 тысячи тенге. Сообщил, что будет у нас завтра. Мы не имеем права вмешиваться в дела товарищеского сообщества», - прокомментировал главный специалист сельскохозяйственного отдела акимата Байсерке Араби Исахметов.

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