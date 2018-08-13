Эксперты прикинули, сможет ли тенге вернуться на прежние позиции

В ежемесячном опросе в августе 2018 года приняли участие работники 16 организаций.

Казахстанские банки и страховые организации прогнозируют, каким будет курс национальной валюты в конце месяца. Ассоциация финансистов Казахстана опросила участников финрынка, представителей банковских, страховых, брокерских организаций и других структур, сообщает сообщает zakon.kz со ссылкой на afk.kz.

Относительно текущих значений к концу августа респонденты ожидают укрепления курса тенге (-3,6%), укрепления рубля относительно доллара США (-5,0%) и некоторого восстановления цен на нефть (+0,8%) выше уровня 73 долларов США за баррель. При этом ожидается, что тенге несколько ослабеет к российскому рублю (+1,7%) относительно текущих уровней.

В частности, курс по валютной паре USDKZT ожидается на уровне 350,3 тенге за доллар (тек. 363,4), по паре USDRUB – 64,5 рубля за доллар (тек. 67,9), а по паре RUBKZT – вернется к прежним уровням и ослабнет до 5,5 тенге за рубль (тек. 5,4). Стоимость одного барреля нефти Brent согласно ожиданиям наших экспертов в среднем прогнозируется на уровне 73,4 долларов США за баррель (тек. 72,9).

Стоит отметить, что опрос проводился до недавнего ослабления тенге, т.е. эксперты могли не учитывать в своих оценках резкого снижения стоимости рубля, произошедшего на фоне политических и экономических факторов.

В отношении индекса потребительских цен отмечается некоторое усиление инфляционного давления (0,4%). Отмечаем, инфляция в июле составила 0,1%, т.е. ожидания экспертов оказались выше опубликованных официальных данных. Вместе с тем к концу года эксперты ожидают инфляцию на уровне 6,5%, т.е. ближе к верхней границе таргетируемого на текущий год НБРК коридора 5-7%.

По поводу изменения базовой ставки в сентябре текущего года (будет объявлено 03 сентября 2018 года) участники опроса настроены по-прежнему консервативно – большинство участников не ожидает изменения базовой ставки (тек. 9,0%), что в том числе связано с текущей конъюнктурой рынка углеводородов и ситуации на развивающихся рынках, в то числе в России.

Однако, к концу 2018 года в среднем прогнозируется дальнейшее снижение базовой ставки на 25 базисных пунктов относительно текущего уровня (до уровня 8,75%). Мы обращаем ваше внимание, что стандартное отклонение по выборке прогнозов на конец года в 2-3 раза превышает отклонение выборки на конец текущего месяца, что говорит о большей неопределённости в отношении более «длинных» прогнозов.

Внимание!

Изменение цен на валютных, денежных, фондовых и прочих рынках является следствием множества событий, происходящих в мире, различных по характеру и воздействию. Прогнозирование предполагает целый ряд допущений, которые могут моментально терять свою актуальность. В этой связи АФК рекомендует осторожно относиться к любым прогнозам, озвучиваемым в информационном пространстве.

Данные результаты не являются инвестиционной рекомендацией и отражают суждения независимых экспертов, а также не являются официальным мнением представленных организаций. АФК, равно как и участники данного исследования, не несут какой-либо ответственности за представленные в данном обзоре прогнозы, являющиеся не более чем экспертными суждениями в один конкретный момент времени.

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