Тренера, пнувшего коврик для намаза, могут уволить

Инцидент попал на видео.

Как рассказали в управлении туризма и спорта области Жамбылской области, о скандальном видео они узнали лишь сегодня утром. В случившемся ещё разбираются: выясняют обстоятельства и героев инцидента. Но решение об увольнении тренера спортшколы за несоблюдение этики уже принято, сообщает BNews.kz.

"Мы об этом инциденте только сегодня узнали. Сейчас выясняем все обстоятельства. Тренер однозначно будет уволен за несоблюдение педагогической этики", - рассказал на плановом брифинге начальник управления туризма и спорта Жамбылской области, Нурбол Жунисбеков.

Сам тренер, к сожалению, комментировать случившееся не стал, а просто сбежал от журналистов.

Видео самого инцидента появилось сегодня в социальных сетях с записью "Спортшкола г. Тараз". Когда все случилось, достоверно пока не известно. На видео мужчина заходит, в комнату, похожую на спальную. Около одной из кровати на молитвенном коврике стоят двое мальчишек, на вид 12-13 лет. Мужчина с порога резко их окрикивает "Бросай я тебе говорю… Вы заразили всех уже". А после пинает жайнамаз (коврик) и даёт подзатыльники обоим мальчишкам.

Выяснились, что случай на видео произошёл во время сборов. Подростки на видео приехали в Тараз из района, где должны были пройти отбор для зачисления в спортивную школу-интернат с проживанием.

Стоит отметить, что пользователи социальных сетей уже разделились на два лагеря. Одни осуждают тренера за пинок коврика, утверждая, что мальчишки имеют право на молитву. Другие же предполагают, что молитва читалась не вовремя, всё сделано и снято специально, а в спортивной школе необходимо заниматься спортом, а не религией.

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