Хоронивший отца алматинец упал в шахту лифта

Со слов жителей дома, лифт был в плачевном состоянии и ломался не раз.

Жильцы 9-го этажного жилого комплекса «Акбулак», построенного по госпрограмме в 2009-2010 годы, рассказали о состоянии лифта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Со слов жителей дома, лифт был в плачевном состоянии и ломался не раз. И вина в этом самих постояльцев высотки.

«В этом доме мы уже живем 6 лет. Это жильцы виноваты, сколько уже раз лифт ломался. Дети катаются туда-сюда, вот и довели до такого состояния, что двери часто не открываются. Они вырывают провода, кнопки. Если бы все относились к имуществу дома нормально, этого бы не случилось. Два года назад уже меняли материнское плато в системе лифта, что они опять с ним сделали? И еще - как можно занести тело покойного в такой маленький лифт? Больше трех в него заходить нельзя», - рассказала жительница 4 этажа ЖК «Акбулак».

Представитель компании «Алматы Тұрғын үй», отвечающий за благоустройство многоэтажки, отметил, что за лифт отвечает другая организация.

«Эти дома построены в 2009-2010 годах по госпрограмме. Я здесь работаю недавно, когда принял этот участок, жалоб на лифт от жильцов не поступало. Лифт этого дома находится на балансе у компании «Алматылифт», по неисправности можно позвонить и пожаловаться им или лифтерам. В квитанциях у жильцов есть номера этой организации. Мы отвечаем за благоустройство дома. Мы знаем, что идет расследование по этому инциденту, проводится экспертиза. Причины неизвестны. Это все, что я могу сказать», - сказал начальник участка организации по благоустройству домов «Алматы Тұрғын үй» Мурат.

ЧП произошло в 9-этажном ЖК «Акбулак» в Алматы. Мужчина упал в шахту лифта с высоты 5 этажа. Он был доставлен в больницу с переломами ребер, левой ключицы и голени. Пострадавший с братом в этот день хоронил отца, они везли его тело в лифте.

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