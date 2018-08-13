Назван размер среднемесячной зарплаты в Казахстане за прошлый месяц

В номинальном выражении денежные доходы населения по сравнению с июнем 2017 года увеличились на 7,9 процента, в реальном - на 1,9 процента.

В Казахстане в июле 2018 года размер среднемесячной номинальной заработной платы одного работника, по оценке, составил 158 618 тенге, сообщает zakon.kz со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

В свою очередь размер среднедушевых денежных доходов населения в июне этого года, по оценке, составил 86 385 тенге. В номинальном выражении денежные доходы населения по сравнению с июнем 2017 года увеличились на 7,9 процента, в реальном - на 1,9 процента.

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