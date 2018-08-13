Даниал Ахметов: Поздно пить "Боржоми"

Поручение Даниала Ахметова по поставке угля не выполнено.

На расширенном аппаратном совещании глава Восточного Казахстана выразил недовольство подчиненными, курирующими вопросы обеспечения углем населения и бюджетных организаций региона, передаёт корреспондент BNews.kz.

"По обеспечению углём поднял справку. Получается не лучшая картина. Меня волнует обеспеченность населения. Населению должны завезти 1,22 млн тонн угля, в бюджетные организации 125 тысячи тонн. Объекты здравоохранения должны были завезти 24 тысячи тонн угля, а завезли всего 8 тысяч 400 кг, объекты образования должны были 90 тысяч, а завезли 13 000 тонн. А я вам, Серик Касымбекович (заместитель акима области Серик Актанов - прим.автора), говорил, в июле завезите основной заказ. Не выполнено моё поручение. Как вы вдвоём с начальником управления (управления энергетики и ЖКХ ВКО Мурат Мусатаев - прим.автора) здорово поработали. Диву даёшься вашей активности", -съязвил аким ВКО.

Как отметил Даниал Ахметов, если некоторые районы топливом запаслись с избытком, другие до сих пор об этом не позаботились. К примеру, Аягузский район должен был завезти 70 тысяч тонн угля, а разгрузил аж 650 тысяч тонн. А Бескарагайский район не отгрузил ни одной тонны из запланированных 15 тысяч тонн.

"Чем занимался начальник управления вместе с заместителем акима области?, - задался вопросом глава региона и продолжил, - Не надо оправдываться. В молодёжном сленге есть такое выражение "Поздно пить "Боржоми". Так вот, 1 сентября вам обоим будет "поздно пить "Боржоми". Зыряновский вместо 65 тысяч тонн завёз только 2 650 тонн. Курчумский из 25 тысяч тонн завёз только 400 тонн. Катон-Карагай из 20 тысяч тонн завез 200 тонн. Тарбагатайский должны были завезти 46 тысячи, а завезли 0. Чем вы, друзья, занимались? Это вы должны были заниматься этим и спрашивать с акимов. Это вы за это от народа заработную плату получаете".

Аким области отметил, что, исходя из сентябрьских отчетов, будут сделаны определённые выводы по обеспечению нормативными запасами угля.

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