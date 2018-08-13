Самый высокооплачиваемый актер Голливуда поставил на победу Головкина

Головкин - очень и очень серьезный парень, и к тому же он сейчас взбешен и рассержен, - Марк Уолберг.

Американский актер и продюсер Марк Уолберг поделился мнением относительно победителя в предстоящем матче-реванше между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (38-0-1, 34 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО), сообщает Vesti.kz.



Их повторный бой состоится 15 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile (штат Невада, США), где ровно год назад боксеры не смогли выявить победителя. Тогда их 12-раундовое противостояние завершилось спорной ничьей.





"Думаю, Головкин выиграл первый бой, однозначно. "Канело" мне тоже нравится, но не вижу, как он может побить GGG. Головкин - очень и очень серьезный парень, и к тому же он сейчас взбешен и рассержен", - сказал Уолберг в беседе с BadCulture TV.

Изначально реванш Головкина и "Канело" должен был состояться 5 мая, но его отменили по вине мексиканца. Сразу в двух февральских допинг-пробах Альвареса обнаружили запрещенный препарат кленбутерол. Команда мексиканца объясняла это употреблением в пищу зараженного мяса. Впоследствии "Канело" отказался от майского поединка и получил шестимесячную дисквалификацию от Атлетической комиссии штата Невада (NSAC), срок которой истекает в середине августа.



С большими сложностями стороны передоговорились о реванше на 15 сентября. Повторный бой будет показан каналом HBO по системе платных трансляций (PPV).

Напомним, в феврале этого года Головкин побывал в гостях у Уолберга. Чемпион подарил звезде Голливуда боксерские перчатки с казахским орнаментом и своим автографом. В сентябре прошлого года Уолберг поддержал Головкина после первого боя с "Канело".



47-летний Уолберг наиболее известен по ролям в фильмах "Трансформеры", "Планета обезьян", "Третий лишний" и "Боец". В 2017 году он заработал 67 миллионов долларов за два фильма, что сделало его самым высокооплачиваемым актером Голливуда.

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