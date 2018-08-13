В Талдыкоргане десантник из новостей узнал, кого он спас

В популярном караоке-баре один из отдыхающих получил ножевое ранение.

Десятки машин проезжали мимо истекающего кровью человека, но помог ему один - военнослужащий Ерлан Онгарбаев, сообщает Zakon.kz.

Капитан Ерлан Онгарбаев, военнослужащий войсковой части 48386, оказался человеком не безразличным. Проезжая на автомобиле мимо караоке-клуба, он увидел мужчину, который шел неуверенной походкой.

- Первая мысль у меня была, что он пьян, - говорит капитан Онгарбаев, - и сразу подумал, что он может угодить под машину. Поэтому остановился и хотел отвести его от дороги в безопасное место.

Выйдя из машины, Ерлан увидел, что мужчина прижимает руку к животу, а на майке пятно крови. Без лишних расспросов капитан Онгарбаев посадил раненого в автомобиль, оказал первую медицинскую помощь, объяснил, как держать рану, чтобы избежать большой потери крови и, не теряя ни минуты, поехал в больницу.

Десантник передал докторам раненого мужчину и отправился домой. Уже позже из новостной сводки стало известно, что в популярном караоке-баре в этот вечер произошел конфликт между отдыхающими, где пострадавший и получил ножевое ранение. Десятки машин проезжали мимо истекающего кровью человека, но помог ему один - военнослужащий Ерлан Онгарбаев.

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