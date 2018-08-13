Футболистки устроили массовую драку из-за пенальти

Драка началась после словесной перепалки.

Встреча между футболистками аргентинских «Университарио» и «Либертад» завершилась массовой дракой. Видео опубликовано на YouTube-канале Ponele.

Причиной инцидента стало несогласие тренера «Либертада» с решением арбитра, назначившего пенальти в ворота его команды. Одна из футболисток «Университарио» принялась кричать на наставника соперниц. В словесную перепалку вовлеклись и игроки «Либертада», после чего началась драка.

Из-за полученных травм в больницу попали четыре футболистки.

Источник: Lenta.ru

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