Футболистки устроили массовую драку из-за пенальти
Драка началась после словесной перепалки.
Фото : Futebol Latino13 августа 2018, 22:12
Встреча между футболистками аргентинских «Университарио» и «Либертад» завершилась массовой дракой. Видео опубликовано на YouTube-канале Ponele.
Причиной инцидента стало несогласие тренера «Либертада» с решением арбитра, назначившего пенальти в ворота его команды. Одна из футболисток «Университарио» принялась кричать на наставника соперниц. В словесную перепалку вовлеклись и игроки «Либертада», после чего началась драка.
Из-за полученных травм в больницу попали четыре футболистки.
Источник: Lenta.ru
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