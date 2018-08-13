Женщина и мужчина утонули, пытаясь спасти ребенка в Капшагае

На данный момент тела всех трех погибших найдены.

На Капшагайском водохранилище погибли двое взрослых, бросившихся на спасение ребенка, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС по Алматинской области.

Трагическое происшествие произошло вечером 11 августа. 24-летняя женщина и 37-летний мужчина погибли при попытке спасти 10-летнего ребенка.

«Информация о гибели трех человек на воде поступила 20:10. Они купались в неразрешенном для купания месте. В темное время суток не было возможности вести поисковые работы, и 4 сотрудника оперативно-спасательного отряда начали поиски в 5 часов утра. На данный момент тела всех трех погибших найдены», - ответил корреспонденту официальный представитель областного ДЧС Азамат Журтбаев.

По словам представителя департамента, с начала года в Алматинской области утонули 46 человек, 11 из них - дети.

«Все 46 человек купались в необорудованных для купания местах. ДЧС по Алматинской области призывает купаться в специально отведенных местах, не купаться в нетрезвом состоянии и не оставлять без присмотра детей», - сказал Азамат Журтбаев.

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