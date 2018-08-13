Женщина и мужчина утонули, пытаясь спасти ребенка в Капшагае
На данный момент тела всех трех погибших найдены.
Фото : pinsdaddy.com13 августа 2018, 22:29
На Капшагайском водохранилище погибли двое взрослых, бросившихся на спасение ребенка, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС по Алматинской области.
Трагическое происшествие произошло вечером 11 августа. 24-летняя женщина и 37-летний мужчина погибли при попытке спасти 10-летнего ребенка.
«Информация о гибели трех человек на воде поступила 20:10. Они купались в неразрешенном для купания месте. В темное время суток не было возможности вести поисковые работы, и 4 сотрудника оперативно-спасательного отряда начали поиски в 5 часов утра. На данный момент тела всех трех погибших найдены», - ответил корреспонденту официальный представитель областного ДЧС Азамат Журтбаев.
По словам представителя департамента, с начала года в Алматинской области утонули 46 человек, 11 из них - дети.
«Все 46 человек купались в необорудованных для купания местах. ДЧС по Алматинской области призывает купаться в специально отведенных местах, не купаться в нетрезвом состоянии и не оставлять без присмотра детей», - сказал Азамат Журтбаев.
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