Саакашвили рассказал, как платил Порошенко за просмотр эротических фильмов

Саакашвили учился с Порошенко в одном институте.

В видеосалоне Порошенко крутил французский эротический фильм "Эммануэль-2". Студентам приходилось выкладывать по рублю за просмотр картины, сообщает Life.ru.

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, как посещал эротические фильмы в видеосалоне лидера Украины Петра Порошенко.

— У него (Порошенко) был видеосалон на Ломоносова, где они крутили "Эммануэль-2". Большой бизнес. Мы все ходили к нему в салон, — рассказал экс-глава Грузии.

Саакашвили учился с Порошенко в одном институте — КНУ имени Шевченко. По словам грузинском политика, в студенческие годы президента Украины интересовали только деньги. При этом Саакашвили отмечает, что Порошенко обманывал и кидал людей. Вход в его салон стоил 1 рубль — довольно большие деньги для студентов в те времена.

Ранее Саакашвили назвал Порошенко "дебилом" и заявил, что США завели на украинского лидера дело за отмывание денег.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!