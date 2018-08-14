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В мире распродано более ста тысяч купюр номиналом 0 евро

На купюрах изображен Карл Маркс.

Фото : twitter.com14 августа 2018, 00:17

Более 100 тысяч сувенирных купюр номиналом ноль евро с изображением Карла Маркса продано по всему миру, сообщает РИА Новости.

Компания, занимающаяся маркетингом в сфере туризма в городе Трир, в марте выпустила сувенирные купюры с Марксом в честь 200-летней годовщины со дня рождения немецкого философа, которую отмечают 5 мая. Первый тираж в пять тысяч экземпляров распродали менее чем за месяц.

"Купюра пользуется повышенным спросом. Никто не ожидал, что они станут так популярны", — рассказал представитель компании, выпускающей сувенир, Ганс-Альберт Беккер.

Как сообщил Беккер, сувенирные купюры отправили в более чем 40 стран мира, особенной популярностью они пользуются в Китае, куда отослали от 25 до 30 тысяч штук. Представитель компании добавил, что некоторые покупатели заказывали сразу по 100 экземпляров, например, предприятия закупали их в качестве подарков для сотрудников.

На сайте компании сообщается, что фиолетовые банкноты выглядят как настоящие денежные знаки. Они отпечатаны на защищенной от подделок бумаге, а также имеют водяной знак, голограмму, индивидуальный серийный номер и другие элементы защиты.


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