ЦБ Турции примет меры для обеспечения стабильности лиры

ЦБ повысил лимит банковских гарантий в иностранной валюте для операций с турецкой лирой.

Центральный банк Турции примет все необходимые меры для обеспечения финансовой стабильности на фоне сообщений о крахе лиры. Об этом говорится на сайте турецкого регулятора, сообщает RT.

В частности, регулятор пообещал предоставить банкам «всю необходимую им ликвидность» за счёт своих резервов.

Отмечается, что ЦБ повысил лимит банковских гарантий в иностранной валюте для операций с турецкой лирой — с €7,2 млрд до €20 млрд, а также (при определённых условиях) разрешил превышать лимит валютных резервов для частных банков, установленный на уровне $50 млрд.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своей статье для The New York Times написал, что односторонние действия Вашингтона в отношении Анкары должны прекратиться, в противном случае эта тенденция вынудит Турцию искать себе новых союзников.

Кроме того, он заявлял, что Турция «не проиграет в экономической войне» после падения курса национальной валюты.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!