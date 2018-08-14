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ЦБ Турции примет меры для обеспечения стабильности лиры

ЦБ повысил лимит банковских гарантий в иностранной валюте для операций с турецкой лирой.

Фото : Турецкая мозаика14 августа 2018, 00:53

Центральный банк Турции примет все необходимые меры для обеспечения финансовой стабильности на фоне сообщений о крахе лиры. Об этом говорится на сайте турецкого регулятора, сообщает RT.

В частности, регулятор пообещал предоставить банкам «всю необходимую им ликвидность» за счёт своих резервов.

Отмечается, что ЦБ повысил лимит банковских гарантий в иностранной валюте для операций с турецкой лирой — с €7,2 млрд до €20 млрд, а также (при определённых условиях) разрешил превышать лимит валютных резервов для частных банков, установленный на уровне $50 млрд.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своей статье для The New York Times написал, что односторонние действия Вашингтона в отношении Анкары должны прекратиться, в противном случае эта тенденция вынудит Турцию искать себе новых союзников.

Кроме того, он заявлял, что Турция «не проиграет в экономической войне» после падения курса национальной валюты.


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