Уникальную церковь в Карелии поджег 15-летний сатанист

Подросток принес пять литров бензина и поджег церковь.

В поджоге церкви Успения Пресвятой Богородицы XVIII века в карельской Кондопоге подозревают 15-летнего подростка, который приехал сюда на лето погостить у бабушки, сообщает Вести.Ru.

Парень причисляет себя к "сатанистам", а церковь ему просто "не понравилась".

Подросток принес пять литров бензина и поджег ее. Причем, как говорят местные жители, во время задержания он смеялся. В результате памятник деревянного зодчества вспыхнул практически моментально и быстро сгорел дотла.

Эта 42-метровая церковь Успения Пресвятой Богородицы в Кондопоге была построена в 1774 году на берегу Онежского озера. Она была одной из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере и самой высокой в Карелии.

Ранее в региональном МЧС сообщали, что церковь начала гореть снаружи, и сторож не сразу заметил пожар.

Архитектор-реставратор Татьяна Вахрамеева предположила, что на ее восстановление потребуется около 80 миллионов рублей. Однако сейчас, по ее словам, прежде всего под контролем специалистов надо разобрать то, что осталось от церкви.

По словам эксперта, надо сберечь сохранившиеся элементы, которые могут быть использованы при ее восстановлении (в том числе в качестве образцов). "Нельзя просто выбросить их, нужно разобрать и внимательно осмотреть", — сказала Вахрамеева.

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