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Рой Джонс встретился с казахстанскими боксерами

Инициатива от встречи исходила от американца.

Фото : sports.kz14 августа 2018, 06:00

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Рой Джонсвстретился со сборной Казахстана по боксу, сообщает Sports.kz.

Казахстанская Федерация бокса опубликовала видео с легендарным боксером: Джонсу провели экскурсию по базе команды, чтобы он воочию увидел, как проходит подготовка к предстоящим Азиатским играм. Также американский боксер пожелал казахстанцам успешного выступления на этих соревнованиях.

— Я хочу пожелать национальной сборной Казахстана удачи на Азиатских играх. Казахстан очень силен и в любительском, и в профессиональном боксе. Я желаю вам удачи и хорошего результата! — сказал Рой Джонс.

Напомним, Азиада-2018 пройдет с 18 августа по 2 сентября в Индонезии.


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