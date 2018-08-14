Рой Джонс встретился с казахстанскими боксерами
Инициатива от встречи исходила от американца.
Фото : sports.kz14 августа 2018, 06:00
Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Рой Джонсвстретился со сборной Казахстана по боксу, сообщает Sports.kz.
Казахстанская Федерация бокса опубликовала видео с легендарным боксером: Джонсу провели экскурсию по базе команды, чтобы он воочию увидел, как проходит подготовка к предстоящим Азиатским играм. Также американский боксер пожелал казахстанцам успешного выступления на этих соревнованиях.
— Я хочу пожелать национальной сборной Казахстана удачи на Азиатских играх. Казахстан очень силен и в любительском, и в профессиональном боксе. Я желаю вам удачи и хорошего результата! — сказал Рой Джонс.
Напомним, Азиада-2018 пройдет с 18 августа по 2 сентября в Индонезии.
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