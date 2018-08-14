Штраф в 1,5 млн тенге грозит родителям малолетнего автоугонщика из Уральска

Все угнанные автомобили разбиты.

Дело 8-летнего угонщика из Уральска рассмотрят на заседании комиссии по делам несовершеннолетних, передает 24.kz.

Напомним, за неделю мальчик ухитрился трижды угнать автомобили. Родителям придётся заплатить почти 1,5 млн тенге штрафа. Сам ребенок никак не объясняет свои странные поступки. В полиции проинформировали, что угонщик из благополучной семьи. У него хорошая успеваемость в школе. Его отец 30 лет проработал водителем автобуса, сейчас он на пенсии по инвалидности. В отношении родителей возбудили уголовное дело по статье «Ненадлежащее воспитание несовершеннолетних детей».

Первый угон ребенок совершил 6 августа. На внедорожнике он въехал в другой легковой автомобиль. Спустя три дня он сел за руль микроавтобуса, а накануне Николая задержали снова. На этот раз он угнал машину с парковки собственной школы. Причём дважды, чтобы поймать малолетнего правонарушителя, полицейским пришлось объявлять план «Перехват». Все угнанные автомобили разбиты.

«Планшет в основном игры у него эти машины, автобусы. Страсть у него вот это. Я не знаю, откуда деньги брать. Пускай через суд с моей пенсии там как-то вычисляют. Я вообще ходить не могу»,- говорит отец мальчика Александр Керцман.

«Здесь поднимается вопрос безопасности самого Николая и вопрос безопасности граждан нашего города. Поэтому мы сегодня на комиссии этот вопрос рассмотрим. Поднимем вопрос меры ответственности родителей. Дела возбуждены по факту угона. Назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы определить причину того, что побудило Николая совершить угоны»,- сказал начальник МПС УВД Уральска Муслим Джардемов.

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