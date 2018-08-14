Генсек ООН назвал Конвенцию о статусе Каспия историческим документом

По мнению Антониу Гутерриша, Конвенция демонстрирует важность регионального сотрудничества, которое необходимо для поддержания международного мира и безопасности

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал подписание Конвенции о статусе Каспийского моря, назвав ее историческим документом, который поможет странам региона в урегулировании давних споров, пишет ТАСС.

"Генеральный секретарь приветствует подписание Конвенции о статусе Каспийского моря Азербайджаном, Ираном, Казахстаном, Россией и Туркменистаном, - отмечается в заявлении. - Этот исторический документ демонстрирует важность регионального сотрудничества, которое необходимо для поддержания международного мира и безопасности".

В документе также отмечается, что Гутерриш считает, что конвенция "станет бесценным инструментом для урегулирования широкого спектра давних проблем между прибрежными государствами Каспийского моря, а также значительным шагом к снятию региональной напряженности".

Глава ООН поздравил все пять государств с данным "историческим достижением регионального сотрудничества и многосторонних переговоров".

По итогам заседания пятого Каспийского саммита в Актау президенты России, Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркмении подписалиКонвенцию о статусе Каспийского моря. Работа над документом шла с 1996 года, а проект документа был окончательно согласован в рамках совещания министров иностранных дел прикаспийских государств 4-5 декабря 2017 года в Москве.

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http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5453950

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