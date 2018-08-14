Аким ВКО потребовал отставки акима Усть-Каменогорска

По мнению Даниала Ахметова, Куат Тумабаев должен покинуть пост по моральным причинам.

Аким Восточного Казахстана потребовал отставки акима Усть-Каменогорска. Об этом он сообщил на расширенном заседании акимата региона, передает Zakon.kz со ссылкой на 31 канал.

По мнению Даниала Ахметова, Куат Тумабаев должен покинуть пост по моральным причинам. Это связано с событиями в Риддере, когда под колёсами внедорожника погиб 18-летний юноша. За рулём BMW X-5 сидел теперь уже бывший заместитель акима Риддера Бауржан Курманбаев. А на пассажирском сидении был Куат Тумабаев.

– Я считаю, что аким города Усть-Каменогорска Куат Тумабаев не имеет права находиться на высокой государственной должности. Поэтому я предложил ему написать заявление, и в ближайшее время областной центр будет иметь нового руководителя, - заявил аким ВКО Даниал Ахметов.

Правда, на этом заседании акима Усть-Каменогорска не было. Поэтому пока не известно, прислушается ли он к акиму региона и подаст ли в отставку. Даниал Ахметов отдельно отметил, что большую роль в резонансе этого дела сыграли средства массовой информации. Напомним, что виновник аварии, бывший заместитель акима Риддера Бауржан Курманбаев получил год лишения свободы в колонии-поселении. Высокопоставленные полицейские Риддера были отстранены от должностей, а главный полицейский был предупреждён о неполном служебном соответствии. Это случилось после того, как выяснилось, что они пытались скрыть присутствие Тумабаева в автомобиле. На ближайшей комиссии по этике будет рассмотрена ответственность акима Риддера за то, что его подчинённый совершил смертельное ДТП.

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