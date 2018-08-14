Названы самые позорные оговорки Трампа

В середине июля Трампа несколько раз уличили в нарушении этикета во время встречи с королевой Великобритании Елизаветой II.

Президент США Дональд Трамп неоднократно нарушал нормы дипломатического этикета и допускал стыдные оговорки в названиях некоторых стран. Об этом Politico рассказал бывший сотрудник Совета по национальной безопасности (СНБ), пожелавший остаться анонимным.

По его словам, американский лидер несколько раз хотел позвонить премьер-министру Японии Синдзо Абэ, не учитывая тот факт, что часовые пояса в США и Японии сильно не совпадают. «Он совершенно не думает, что лидер страны в возрасте 80 или 85 лет не обязательно будет бодрствовать в одиннадцать часов вечера и находиться на рабочем месте. <...> Он очень импульсивный и не думает, в какое время и кому звонит», — поделился неназванный источник.

В другой раз Трамп во время подготовки к встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в 2017 году оговорился и произнес Непал как «Ниппл» (nipple в переводе с английского — «сосок», — прим. «Ленты.ру»). Также президент США в ходе той же встречи перепутал название другой страны — Бутана, окрестив ее «Баттон» (button с английского «кнопка» — прим. «Ленты.ру»), передает издание со ссылкой на два источника, знакомых с ходом встречи. Администрация президента эти оговорки не признает.

«Соблюдение протокола — это признак уважения к другим людям. Когда президент его нарушает, это показывает пренебрежение»,

— считает Венди Шерман, занимавшая высокие посты в Госдепартаменте при администрации Клинтона и Обамы.

В середине июля Трампа несколько раз уличили в нарушении этикета во время встречи с королевой Великобритании Елизаветой II. 13 июля американский лидер с женой опоздали в Виндзорский замок в графстве Беркшир, где было намечено чаепитие, более чем на 10 минут. На следующий день стало известно, что Трампа раскритиковали в соцсетях за неуважительное поведение. На видеозаписи заметно, как Трамп некоторое время идет впереди монарха, пока она пытается его догнать. После этого он и вовсе преграждает ей дорогу и стоит к королеве спиной. 14 июля президент США раскрыл детали беседы с Елизаветой II, чем грубо нарушил принятые нормы этикета.

Источник: Лента.ру

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