Влюбленные бросились под поезд

По словам родственников покойных, семья девушки была против ее брака с возлюбленным.

17-летняя девушка и 20-летний парень бросились под поезд, проходящих через Джуркурганский район в Узбекистане, передает Оздилик.

По словам родственников покойных, семья девушки была против ее брака с возлюбленным. Железнодорожная милиция Сурхандарьинской области подтвердила случившееся.



В ночь на 10 августа 17-летняя Г.К. и 20-летний Б.К., проживавшие в селе «Кумкишлак» в Джаркурганском районе Сурхандарьинской области, покончили с собой, бросившись под грузовой поезд, движущийся по маршруту Термез – Кумкурган – Ташкент.

Как сказал «Озодлику» подтвердивший эту информацию сотрудник железнодорожной милиции Сурхандарьинской области, прокуратура начала расследование по факту случившегося.

По словам одного из махаллинских активистов села «Кумкишлак», попросившего наше радио не разглашать его имени, причиной самоубийства влюбленной пары стал отказ одного из отцов дать согласие на их брак.

– Девочка еще училась в школе, в этом году она перешла в 11-й класс. Девочка и парень были влюблены в друг друга. Однако один из родственников девочки был серьезно против ее брака в будущем с этим парнем. Сейчас некоторые предполагают, что именно это и стало причиной того, что молодые люди бросились под поезд. Поезд раздавил обоих. В субботу их похоронили. И девочка, и мальчик жили в одной махалле. У парня был отец, мать умерла некоторое время назад. Он был младшим сыном в семье. Эта трагедия стала большим общим горем для всего села, – говорит собеседник.

В РОВД Джаркурганского района «Озодлику» сообщили о том, что по данному случаю возбуждено уголовное дело по статье 103 («Доведение до самоубийства») УК Узбекистана.

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