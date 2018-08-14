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Американское СМИ отдало Головкину первое место в P4P-рейтинге

15 сентября Головкин проведет рематч с мексиканцем Саулем Альваресом.

Фото : sports.kz14 августа 2018, 08:30

Нью-йоркское издание El Paso Times опубликовало свой рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (pound-for-pound), сообщает Sports.kz.

Его возглавил казахстанский боксер Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО), являющийся чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC и IBO.

«Несмотря на то, что вышел год беспорядков, к которым GGG не имел никакого отношения, он по-прежнему скала в своем дивизионе и спорте. Говорите, что хотите о 36-летнем Головкине, но потребуются усилия Геракла, чтобы победить его», — пишет сайт.

15 сентября Головкин проведет рематч с мексиканцем Саулем Альваресом. Бой, как и год назад, состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

ТОП-10 P4P-рейтинга El Paso Times:
1. Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО)
2. Василий Ломаченко (11-1, 9 КО)
3. Теренс Кроуфорд (33-0, 24 КО).
4. Майки Гарсия (39-0, 30 КО)
5. Эррол Спенс (24-0, 21 КО)
6. Сауль Альварес (49-1-2, 34 КО)
7. Срисакет Сор Рунгвисаи (46-4-1, 41 КО)
8. Наоя Иноуэ (16-0, 14 КО)
9. Александр Усик (15-0, 11 КО)
10. Энтони Джошуа (21-0, 20 КО).


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