Мировые цены на нефть понизились

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в октябре на Лондонской бирже ICE Futures понизилась на 0,22 доллара.

Цены на нефть по итогам торгов в понедельник на сырьевых биржах Лондона и Нью-Йорка понизились, передает МИА «Казинформ».

По результатам торгов стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в октябре на Лондонской бирже ICE Futures понизилась на 0,22 доллара, до 72,74 долларов за баррель.

Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в сентябре на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась на 0,43 доллара, до 67,2 долларов за баррель.





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