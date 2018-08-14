Мировые цены на нефть понизились
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в октябре на Лондонской бирже ICE Futures понизилась на 0,22 доллара.
Фото : gazeta.ru14 августа 2018, 08:55
Цены на нефть по итогам торгов в понедельник на сырьевых биржах Лондона и Нью-Йорка понизились, передает МИА «Казинформ».
По результатам торгов стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в октябре на Лондонской бирже ICE Futures понизилась на 0,22 доллара, до 72,74 долларов за баррель.
Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в сентябре на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась на 0,43 доллара, до 67,2 долларов за баррель.
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