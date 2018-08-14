Пенсионные накопления казахстанцев выросли до 8,4 трлн тг

Это на 18,3% больше, чем годом ранее - 7,1 трлн тг.

Пенсионные выплаты сократились год-к-году на 17% - то есть более чем на 20 миллиардов тенге. В тоже время, пенсионные накопления выросли за тот же период на 18% и составили уже 8,4 триллиона тенге. Об этом говорится в исследовании Finprom, сообщает Zakon.kz.

Главным источником пенсионных накоплений граждан являются обязательные пенсионные взносы, объем которых составил 8,3 трлн тг (98% от всех накоплений). По обязательным-профессиональным и добровольным пенсионным взносам было собрано совокупно 169,8 млрд тг (2% от всех накоплений).

В тоже время наибольший прирост взносов зафиксирован как раз по обязательным-профессиональным пенсионным взносам - 39,5%, со 120,5 до 168,1 млрд тг. За последние 4 года пенсионные накопления казахстанцев увеличились в 2 раза, или на 4,3 трлн тг.

Количество индивидуальных пенсионных счетов (ИПС) вкладчиков в ЕНПФ по итогам июня 2018 года составило 10,2 млн штук, что на 1,2% больше, чем на конец июня 2017 - 10,1 млн счетов.

Как и в случае с пенсионными накоплениями, наибольшее количество ИПС образованы за счет обязательных пенсионных взносов - 9,7 млн счетов. Количество счетов по обязательным-профессиональным и добровольным пенсионным взносам составило 458,3 и 39,8 тыс. счетов, соответственно. За период 2014-2018 годов количество ИПС увеличилось на 641,1 тыс. единиц, или на 6,7%.

Пенсионные выплаты на конец июня текущего года составили 100,9 млрд тг - это на 16,8% меньше, чем годом ранее - 121,2 млрд тг. За последние 3 года в 2018 году впервые сократились пенсионные выплаты.

С 1 июля 2018 года по сообщению пресс-службы МТСЗН РК базовая пенсия увеличилась в среднем в 1,8 раза в зависимости от трудового стажа. Размер базовой пенсии, выплачиваемой государством из бюджета всем гражданам, достигшим пенсионного возраста, теперь привязан к трудовому стажу и длительности участия в пенсионной системе. Изменение коснулось всех пенсионеров.

Всем состоявшимся пенсионерам, численность которых на сегодняшний день более 2-х млн человек, автоматический перерасчет базовой пенсии произведен единовременно. Лицам, впервые выходящим на пенсию, размер базовой пенсии будет устанавливаться по новой методике.

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