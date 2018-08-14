В Алматинской области подвели итоги пресс-тура "Сакральный Казахстан"

Представители СМИ поделились своими впечатлениями, а организаторы рассказали о главной цели пресс-тура.

Две группы областных журналистов посетили Южно-казахстанскую, Жамбылскую, Кызылординскую, а также Западно-казахстанскую, Мангыстаускую, Атыраускую и Актюбинскую области. Во время пресс-тура они объехали ряд городов, чтобы ознакомиться с историческим наследием и культурой страны. Необходимо отметить, что поездка организована Алматинским областным управлением внутренней политики, в рамках программной статьи Главы Государства "Рухани Жангыру", передает Zakon.kz.

На информационной площадке региональной службы коммуникаций представители СМИ поделились своими впечатлениями, а организаторы рассказали о главной цели пресс-тура.

- Мы в первый раз провели такой пресс-тур, итоги радуют. Участниками стали журналисты областных газет "Огни Алатау" и "Жетысу, а также представители с областного телевидения "Жетысу" и городской газеты "Талдыкорган". В каждой группе было по восемь человек. Журналисты посмотрели сакральные объекты Казахстана. Главная наша цель улучшить внутренний туризм. В дальнейшем планируем и зарубежные пресс-туры, - подчеркнул директор НПО Эльдар Сапаров.

Далее выступил журналист областной газеты "Жетысу" Ришат Турганбаев.

- Недавно мы приехали с Западного-Казахстана. Пресс-тур был очень познавательным. Сначала мы посетили главных святынь земли Мангистау подземную мечеть Бекет-ата, где встретил нас его потомок и рассказал, что данное святое место часто посещают местные жители, а так же приезжие гости и паломники. Для нашей группы сделали исключение из правил и позволили пройти во внутрь, что, по словам местных жителей, огромная честь. В городе Актау мы побывали на месте захоронения прославленного акына Калнияза Шолпыкулы. По словам гида и его потомка Кенжебека, Калнияз ушел из жизни в чужих землях с мыслями о родном крае, и спустя много лет потомки и земляки акына, организовав экспедицию, сумели исполнить его желание, вернув прах усопшего на землю Казахстана, - сказал Ришат Турганбаев.

Проинформировал он и о других объектах, в которых они побывали среди нихисторико-культурный комплекс "Отпан тау", краеведческий музей в Уральске, погребения Есет в Актюбинской области. По преданию, он противостоял захватчикам в бою около 27 раз и ни разу не отдал победу врагу. Лежа на смертном одре, герой сожалел, что не смог погибнуть на поле брани. Его захоронение необычно тем, что батыр лежит головой на восток, а ногами на запад.

В свою очередь журналист областной газеты "Огни Алатау" Шолпан Джумагулова рассказала об объектах Южного-Казахстана.

- Ни один учебник не научит любить свою землю так, как путешествие по родным краям. В этом мы убедились в ходе пресс-тура. В первый день мы ознакомились с городом Шымкент, где посмотрели достопримечательности, памятники и музеи.Памятник Байдибек би – один из самых высоких памятников в стране. Интересный факт, средства на создание и установку памятника – порядка 25 млн тенге, выделены местными Южно-Казахстанскими предпринимателями. Областной историко-краеведческий музей - крупный и старейший музей в Южном Казахстане. В музее имеется пять залов: природы, истории, археологии и этнографии, экскурсионный-массовый и научно-методический. В год музей посещают 100 000 посетителей.Во второй день нам представилась возможность увидеть такие уникальные места как Мавзолеи Арыстан-Баба, Ходжа Ахмета Ясави,Гаухар- Аны. Помимо этого побывали в уникальной пещере "Акмешит",- подчеркнула Шолпан Джумагулова.

Помимо этого, она рассказала, что они ознакомились также с сакральными местами Джамбульской области.Мавзолей Карахан расположен в центральной части города Тараза. Постройка была возведена в эпоху караханидов в XI в. При входе имеется камень, под которым сохранено письмо-наставление будущему поколению от Президента Нурсултана Назарбаева. Его разрешено открыть только в 2100 году.Также представители СМИ ознакомились с музеем под открытом небом. Ученые обнаружили тут порядка пятьдесят тысяч артефактов, относящиеся к различным периодам времени.А вот не достроенное городище Акыртас поразил журналистов своими масштабами. В этом месте есть доказательства тому, что люди, жившие здесь, пили воду из водопровода, тому доказательства найденные остатки труб.Не осталась в стороне и Кызылординская область. Там журналисты увидели такие объекты как мемориальный комплекс Коркыт Ата, мавзолей Аксаккыз и городище Сыганак.

- Главное все увиденное будем доносить до народа, через свои материалы. Ведь историю должны знать все, а когда видишь все своими глазами, чувство не передать. Думаю, каждый должен объехать сакральные места Казахстана, подытожила Шолпан Джумагулова.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!