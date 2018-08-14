Молодежный фестиваль "Jetisy Style" пройдет в Талдыкоргане

Поучаствовать в творческом фестивале приедут молодые парни и девушки со всех районов и городов Алматинской области.

Талдыкорганская молодежь планируют с размахом отметить праздник. Так на новой набережной реки Каратал состоится первый "Молодежный фестиваль Jetisy Style", передает Zakon.kz.

В рамках празднования дня молодежи будет проведён комплекс патриотических, культурно-массовых, спортивных мероприятий.

Поучаствовать в творческом фестивале приедут молодые парни и девушки со всех районов и городов Алматинской области.

- Это будет самое оригинальное празднование, в Талдыкоргане такого масштабного фестиваля еще не было. Все это мы проводим, для того, чтобы раскрыть творческий потенциал молодежи, приобщение молодежи к искусству культуре, здоровому образу жизни и создание условий для творческого общения между молодежными коллективами области,- сказал руководитель управления молодёжной политики Ерлана Жакупова.

Стоит отметить при входе на набережную жителей будет встречать оркестр домбристов. 100 домбристов из городов и районов будут исполнять кюи известных казахских куйши-композиторов. Также в ходе празднования состоится вечер поэзии, где 21 конкурсант в возрасте от 14 до 24 приедут с районов и городов области для участия в конкурсе по чтениям стихов.

Также будет масштабная выставка с лучшими фотографиями конкурса "newzhetisy", выставка робототехники, а также резьбы по дереву.

Помимо того, талдыкорганцы и гости смогут купить различные изделия на торговой выставке мастеров рукоделия и ремесленников "Jetisy: Hand made".

Стоит подчеркнуть, Нурлан Жартыбеков, мастер по вязанию крючком, попытается связать рекордно длинный шарф. В течение трех дней Нурлан будет беспрерывно вязать шерстяной шарф шириной в 30 см. Результат огласят на фестивале.

- Я установил рекорд Казахстана по вязанию с закрытыми глазами, теперь я хочу побить рекорд Казахстана без остановки вязать трое суток. Если говорить о мировом рекорде, то в Бразилии есть человек который 64 часа вязал крючком, а я попытаюсь вязать 72 часа, - сказал он.

Не остаются в стороне и спортивные состязания: уличные гимнасты покажут для зрителей мастер – классы на площадке для Street Workout, любители скейтов и роликов смогут представить себя и свои навыки на площадке соревнований на роликовых коньках и скейтбордах. К тому же, на фестивале у участников будет возможность показать свои умения на арене киберспорта, ведь на сегодняшний день киберспорт признан официальным видом спорта в Казахстане.

Также пройдут соревнования по Beatbox и Dance Battle.

Организаторы, не забыли и про традиции казахского народа, так в 12-ти канатной юрте, можно ознакомиться с ее убранством , а также попробовать кумыс, шубат и другие кисло - молочные продукты. На территории этноауыла установят алтыбакан. Посетители смогут познакомиться с беркутчи и ручным беркутом, гончими собаками. Гости и участники фестиваля окунутся в казахскую культуру.

Также планируются развлекательные мероприятия: караоке, арбуз party, детский конкурс по рисованию на асфальте.

Специально для детей на фестивале будут развлекать десять аниматоров и четыре косплея. Помимо этого, параллельно на набережной будет проходить Золотой цирк Сибири, в программе которого есть попугаи Ара, хорек-экстремал, озорная обезьяна, собачки, воздушные гимнасты, клоуны и многое другое.

Завершится грандиозное мероприятие концертом, где выступят приглашенные гости, исполнители популярных песен среди молодежи Raim и Артур.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!