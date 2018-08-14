МИД РК о казахстанках: двое отпущены под залог, одна - под арестом

Адвокаты задержанных гражданок Казахстана подали ходатайство на выпуск их подзащитных под залог.

Официальный представитель министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров в кулуарах правительства рассказал о текущей ситуации с обвиняемыми в США в мошенничестве с раритетными автомобилями казахстанками, передает корреспондент Zakon.kz.

"Адвокаты задержанных гражданок Казахстана подали ходатайство на выпуск их подзащитных под залог. 12 августа Диора Аширова была выпущена под залог. Таким образом, сейчас под арестом находится только одна гражданка Казахстана - Азиза Джалолова", - сказал он.

При этом он пояснил, что у Д. Ашировой трое детей, "одна из которых является гражданкой РК, а двое других - США".

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Напомним, ранее прокуратурой Южного округа штата Нью-Йорк группе лиц предъявлено обвинение в мошенничестве раритетными автомобилями, среди которых граждане РК - Азиза Джалолова, Диора Аширова и Елена Кудайбергенова. Мошенничество заключалось в том, что они размещали объявления о продаже раритетных автомобилей, получали предоплату и прерывали все контакты с покупателями.

Ксения Давыдова, Астана

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