Оглашен приговор работнику школы, сбившему насмерть девушку-пешехода

В момент совершения ДТП, сотрудник образовательного учреждения находился в нетрезвом виде.

Пьяный 34-летний сотрудник школы не пропустил пешехода по улице Методическая, когда ехал со стороны 23 микрорайона в направлении 15 магистрали. Девушка погибла мгновенно, передает Liter.kz.

Нетрезвый водитель не скрывался. Полицейские задержали его и вменили ему обвинение по статье 345 УК. Трое суток он был под стражей в изоляторе. Потом его отпустили под залог.

Водитель раскаялся и возместил семье погибшей моральный и материальный ущерб. Судья Октябрьского районного суда пришел к выводу, что осознать всю тяжесть последствий после его поступка он сможет и на свободе. Лишать его свободы суд не стал.

«Назначить наказание в виде 2 лет 6 месяцев условно. Лишить права управления транспортным средством сроком на пять лет», - огласил приговор судья Октябрьского районного суда.

На протяжении двух с половиной лет сотрудник школы обязан регулярно отмечаться в службе пробации. Ему запрещено развлекаться ночами в кафе и ресторанах и уезжать из Караганды без разрешения сотрудников уголовно-исполнительной системы.

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