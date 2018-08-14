Нефть дорожает: добыча в Саудовской Аравии снижается

Саудовская Аравия, по данным вторичных источников, в июле сократила добычу на 52,8 тысячи баррелей в сутки — до 10,387 миллиона баррелей в сутки.

Мировые цены на нефть растут во вторник утром на данных о снижении добычи в Саудовской Аравии, свидетельствуют данные торгов. При этом опасения за спрос сдерживают рост котировок, пишет РИА Новости.

Стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,28% — до 72,81 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,4%, до 67,47 доллара за баррель.

Инвесторы отыгрывают данные августовского доклада ОПЕК. Так, Саудовская Аравия, по данным вторичных источников, в июле сократила добычу на 52,8 тысячи баррелей в сутки — до 10,387 миллиона баррелей в сутки, выполнив изначальные условия венского соглашения на 32% после 21% месяцем ранее. По данным самой Саудовской Аравии, ее добыча снизилась еще больше — на 200,5 тысячи баррелей в сутки, до 10,288 миллиона баррелей в сутки.

Вместе с тем ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть в мире в 2019 году на 20 тысяч баррелей в сутки — до 1,43 миллиона баррелей в сутки. При этом организация ожидает роста предложения со стороны стран вне ОПЕК на 2,13 миллиона баррелей в сутки.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года. В конце текущего года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения сделки. Как уточнили министры энергетики России и Саудовской Аравии, на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией — на 200 тысяч.

В среду инвесторы ожидают данных минэнерго США по запасам нефти в стране за прошлую неделю. Аналитики полагают, что за неделю по 10 августа коммерческие запасы "черного золота" опустились на 2,7 миллиона баррелей, или на 0,66%, до 404,7 миллиона баррелей.

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